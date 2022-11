Platte auf dem Gehweg: Bürgermeister Thomas Hermann und Petra Beitlich, Vorsitzende des „Vereins gegen das Vergessen/NS-Zwangsarbeit“, enthüllen die neue Tafel am Volgersweg.

Im Volgersweg in Hannovers Oststadt erinnert 50 Jahre nach dem Tod des legendären Gewerkschaftlers Otto Brenner jetzt eine Gedenktafel an ihn. In der NS-Zeit hatte der Widerstandskämpfer hier Schutz und Unterstützung gefunden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket