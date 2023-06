﻿NS-Zeit: Darum erinnert eine Gedenktafel an Hannovers verfolgte Freimaurer

Innenstadt. Ein schlichter Bau, viel Glas, viel Beton. Das AOK-Gesundheitszentrum an der Herrenstraße 9 ist ein eher schmuckloses Gebäude. Nichts erinnerte bislang an die bewegte Vergangenheit dieses Ortes. „Dabei stand hier einst das gemeinsame Haus der hannoverschen Freimaurerlogen“, sagt Gerhard Ebeling.

Der 66-Jährige ist selbst „Meister vom Stuhl“ der Loge „Friedrich zum weißen Pferde“, eine Art Vorsitzender also. Freimaurerlogen, die teils eine ganz eigene Terminologie pflegen, hatten sich im 18. Jahrhundert als standesübergreifende Gemeinschaften gegründet, um den Geist der Aufklärung zu verbreiten.

Ein stolzer Bau: Das 1943 zerstörte Logenhaus an der Herrenstraße. © Quelle: Nancy Heusel

Im Jahre 1857 weihte Ebelings Loge dann mit den Logen „Zum schwarzen Bären“ und „Zur Ceder“, die es allesamt bis heute gibt, das gemeinsame Haus an der Herrenstraße ein.

Denkmal im Gehweg: die Gedenktafel für das frühere Logenhaus. © Quelle: Nancy Heusel

Dort hat Ebeling jetzt eine Gedenkplatte im Gehweg enthüllt, durch die Hannovers Logen und das Zeitzentrum Zivilcourage an die Geschichte des Gebäudes erinnern. Den Nazis waren die humanistisch gesonnenen Freimaurer ein Ärgernis. Im Juli 1935 erging ein Erlass, der die Logen verbot. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt, ihre Häuser enteignet. Zwei Jahre darauf richteten die NS-Machthaber an der Herrenstraße ein „Antifreimaurermuseum“ ein.

Unter der Hakenkreuzflagge: Das zweckentfremdete Logenhaus in der NS-Zeit. © Quelle: Simon Benne

Gebäude wurde 1943 zerstört

Insgesamt gab es in Deutschland drei solcher Einrichtungen: „Sie dienten dazu, Menschen gegen die Freimaurerei aufzuhetzen“, berichtet Ebeling. Propagandistisch wurde hier der alte Mythos ausgeschlachtet, die Freimaurer hätten eine Weltverschwörung ausgeheckt, um Deutschland zu schaden. Es gibt Fotos, die die Hakenkreuzflagge an dem zweckentfremdeten Logenhaus zeigen.

Bild der Zerstörung: Das Logenhaus nach dem Angriff von 1943. © Quelle: Simon Benne

In der Bombennacht auf den 9. Oktober 1943 wurde das Gebäude dann zerstört. Nach dem Krieg baute man es nicht wieder auf. Heute gibt es in Hannover 13 Logen, deren Häuser an der Heiligengeiststraße auf der Bult sowie an der Lemförder Straße in der Südstadt liegen.

Feierliche Enthüllung: Dutzende von Menschen kamen zur Einweihung der Gedenktafel. © Quelle: Nancy Heusel

Zur Enthüllung der Tafel waren mehrere Dutzend Menschen gekommen. In einer bewegenden Rede erinnerte Ebeling an die Geschichte des Ortes, und er schlug einen Bogen in die Gegenwart.

Festakt auf dem Gehweg: Gerhard Ebeling spricht bei der Enthüllung der Tafel. © Quelle: Nancy Heusel

Er erinnerte daran, dass Freimaurerei den Werten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verpflichtet sei. Das Ideal der „Weltbruderkette“, eine Verständigung der Nationen über alle Grenzen hinweg, sei heute wichtiger denn je.

