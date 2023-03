Gedenkveranstaltung für Erbebenopfer am Opernplatz

Rund vier Wochen liegt das schwere Erdbeben in Syrien und der Türkei zurück. Das Land Niedersachsen gedenkt der Opfer auf dem Opernplatz in Hannover.

Hannover. Die Gedenkveranstaltung für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien findet am Sonnabend, 4. März, von 18 Uhr an auf dem Opernplatz in Hannover statt.

Außer Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der zu der öffentlichen Veranstaltung eingeladen hat, sprechen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Gül Özgeaya, Generalkonsulin der Türkei. Danach werden Vertreter mehrerer Religionen Gebete vortragen.