﻿Gelbe Tonnen auf Gehweg, Blaue nicht – das sagen Leserinnen und Leser zu den Plänen

HAZ-Leser Uwe Tröger: „Zum Wertstoffhof geht es mit Auto“

Zum Artikel: „Altpapier-Tonne darf nicht auf dem Gehweg stehen“ vom 20. März:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was eine Idiotie! Glaubt eigentlich irgendjemand bei Aha und bei der Stadt, dass eine nennenswerte Zahl von Haushalten ihr Altpapier durch die Stadt karren wird, um es bei einer Wertstoffinsel oder einem Wertstoffhof abzugeben? Das Zeug wird überwiegend in der Restmülltonne landen. Und wenn doch jemand die Mühe auf sich nimmt, wie wird das dann geschehen? Wahrscheinlich größtenteils mit dem Auto. Da freut sich die Umwelt.Uwe Tröger, Hannover

HAZ-Leser Gregor Tönshoff: „Welche Erfahrungen in anderen Städten?“

Aha geht davon aus, dass die Umstellung von Tüte zu Tonne sowohl für Papier wie auch für Verpackungsmüll ohne größere Probleme möglich ist. Nicht nur am Stadtrand, sondern auch in verdichteten Stadtgebieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich gehe davon aus, dass im Rahmen einer sorgfältigen Planung Erfahrungen bei Umstellungen in anderen Städten berücksichtigt wurden. Wie lief es da mit einer Umstellung? Was gab es für Lösungen? Davon höre ich bislang nichts. Lernen von anderen kann helfen.

Ich möchte nicht davon ausgehen, dass wir hier in Hannover einen großen „Feldversuch“ durchführen, ohne dass Erfahrungen aus anderen Städten herangezogen wurden.Gregor Tönshoff, Hannover

HAZ-Leser Fabian Habicht: „Mehr Container auf die Wertstoffinseln“

In Sachen Altpapier wird nun also auf die Wertstoffinseln verwiesen. Direkt vor meiner Haustür befindet sich eine solche Wertstoffinsel. Hier steht ein einsamer Altpapiercontainer und wartet auf die Befüllung, nach maximal zwei Tagen quillt der Container aber bereits vollkommen über. Gerade in der nassen Jahreszeit entstehen ein ekliger Pappmatsch und damit auch teilweise gefährliche Situationen für Fußgänger und Radfahrer.

Ein normaler Container entspricht dem Sammelvolumen eines durchschnittlichen Mehrfamilienhauses für eine Woche. Der Container an der Wertstoffinsel soll jedoch genau die Mehrfamilienhäuser entlasten, die eben keinen Platz für eine Tonne haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum werden an den Wertstoffinseln dann nicht einfach mehr Altpapiercontainer bereitgestellt oder die vorhandenen Behälter zumindest öfter geleert? So würde man tatsächlich eine Entlastung erreichen, ohne die Eigentümer mit einer weiteren Tonne zu belasten. Fabian Habicht, Hannover

HAZ-Leser Professor Dr. Klaus Peters: „Bedürfnisse der Bürger missachtet“

Statt intelligente und bürgerfreundliche Lösungen zu entwickeln treibt Aha mit der Umstellung von der Sackabholung auf die Gelbe Tonne nun mit der Blauen Tonne „eine weitere Sau durchs Dorf“. Es interessiert Aha offensichtlich überhaupt nicht, ob dafür Stellplätze vorhanden sind.

Und: Wie viel wertvolles innerstädtisches Grün wurde bereits für die Gelbe-Tonne-Aktion vernichtet und wird zusätzlich künftig noch wegen der 100.000 Blauen Tonnen vernichtet, wenn sich die Hauseigentümer nicht anders zu helfen wissen, um die beiden zusätzlichen Tonnen auf ihrem Grundstück aufstellen zu können?

Das passt wie die Faust aufs Auge, legt die Stadtverwaltung doch Blühwiesen an, subventioniert Dachbegrünungen, stellt das jüngste Projekt dazu im Stadtzentrum groß heraus und geht gegen sogenannte Schottergärten vor. Aber die Aha-Verantwortlichen scheint das innerstädtische Klima nicht zu interessieren. Hier werden Aktionen nach Gutsherrenart durchgezogen.

Der Hinweis auf die Wertstoffhöfe und Wertstoffinseln als Entsorgungsalternative für beide zusätzlichen Tonnen ist angesichts deren viel zu geringer Dichte zynisch und missachtet die Bedürfnisse der Bürger.Professor Dr. Klaus Peters, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

HAZ-Leserin Kirsten Barthel: „Dezernenten sollten das Problem lösen“

Zum Kommentar „Wer hat sich das mit den Gelben Tonnen ausgedacht?“ von Heiko Randermann vom 18. März:

Sie sprechen mir aus der Seele, Herr Randermann! Die Atomisierung der Aufgabenverteilung lässt es offenbar nicht mehr zu, dass eine Gesamtsicht entsteht. Bei der entstandenen Komplexität handelt sich aber nicht um ein Naturphänomen, sondern um eine selbst erzeugte Komplexität in der Verwaltung. Wohin das „Hochziehen“ von Abgrenzungen in den Verantwortlichkeiten führt, ist am Beispiel der Gelben Tonnen lehrreich zu studieren. Bleibt zu hoffen, dass sich alle beteiligten Parteien, insbesondere die Dezernenten, nun einen Ruck geben und das Problem lösen.Kirsten Barthel, Neustadt

HAZ-Leser Axel Fromm: „Mit Bringschuld wird Fußweg blockiert“

Ich habe meine Gelbe Tonne nicht auf den Fußweg gestellt, weil dieser zu schmal ist. Die Gelbe Tonne steht neben der Schwarzen Tonne direkt neben dem Fußweg auf dem Grundstück.

Im Gegensatz zur Schwarzen Tonne wurde die Gelbe nicht entleert. Begründung: Es handelt sich um zwei verschiedene Zuständigkeiten. Es sei einmal eine Bringschuld (Gelb) und einmal eine Holschuld (Schwarz). Wenn ich die sogenannte Bringschuld realisiere, blockiere ich den Fußweg. Warum kann der Abholer hier nicht zwei Schritte machen, um das Problem zu lösen?Axel Fromm, Hannover