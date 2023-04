Taschendiebstahl

Seniorin wird in Uetze beim Einkaufen im Supermarkt bestohlen

Eine Seniorin ist in Uetze das Opfer von Taschendieben geworden. Die ältere Dame war in einem Supermarkt an der Burgdorfer Straße einkaufen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.