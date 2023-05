﻿Erst Lampengeist, jetzt Vorständin: Zwei Frauen lassen „Die kleine Bühne“ in Vahrenwald wieder aufblühen

Hannover-Vahrenwald. Amateurtheater mit Profession und Herzblut: Seit 1986 lädt die „Die kleine Bühne“ in Vahrenwald Bürgerinnen und Bürger ein zu Komödien, Märchen und klassischen sowie zeitgenössischen Theaterstücken. Nun gab es einen Generationenwechsel, nach 20 Jahren stellte Jens Schlieper sein Amt zur Verfügung. Zwei junge Frauen übernehmen, und man darf gespannt sein, was und wer künftig alles so läuft, lacht, monologisiert, schreit, weint oder Witze macht auf der kleinen Bühne der Lukas-Gemeinde.

Neue Vorsitzende ist die Psychologin Jule Meiseberg (29), ihre Stellvertreterin Mareike Ernst (33) ist ebenfalls vom Fach, die Psychotherapeutin hat eine eigene Praxis. Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen bringen die beiden also mit, Erfahrung aber auch. Meiseberg mischte bereits als Schülerin ordentlich mit. „Ich war 13 Jahre, als ich das erste Mal hier auf der Bühne stand“, erzählt Jule Meiseberg. Es gab das Märchen Aladin, „ich war der Lampengeist, es war ein wunderbarer Einstieg“.

Spaß an der bösen Fee

Mareike Ernst, die schon mit sieben Jahren in einem anderen Ensemble auf der Bühne stand, stieß nach dem Studium vor sieben Jahren dazu, bei „Zwerg Nase“ durfte sie 2016 die böse Fee – „eine wunderbare Rolle, die mir sehr viel Freude brachte“ – spielen. „Die Vielfalt hier ist toll, man kann interessante Charaktere spielen“, sagt die 33-Jährige. Die ab 25. August in der Komödie „Seitensprung mit Zusatzzahl“ zu bewundern ist.

Es wurde auch wieder Zeit. Denn auch „Die kleine Bühne“ war eines der vielen kulturellen Opfer der Corona-Pandemie. Man wollte das Stück „Das kleine Eheverbrechen“ auf die Bühne bringen. Es wurde dreimal verschoben, dann war die Luft raus. Jetzt ist sie wieder drin. Mit einem anderen Stück: Bei der aktuellen Produktion, die noch bis zum 12. Mai läuft, spielt übrigens Jule Meiseberg die Hauptrolle im Schauspiel „Wahrheit 1.5“. Das Thema des Zwei-Personen-Stücks: die Medien, die Energiemafia und die Umweltpolitik.

Alle machen alles

So ist das eben bei diesem Theater. Ensemble und Stab bestehen aus Regie, Schauspielerinnen- und Schauspielern-Laien, die es im Laufe der Jahre durchaus zu einer Professionalität gebracht haben. Wie auch jene, die sich um die Kostüme, das Bühnenbild, die Frisuren, das Licht, die Texte, die Einladungen und eben die Regie der drei Stücke kümmern, die jährlich gespielt werden. Denn: „Nicht jede und jeder mag auf die Bühne, manche gehen lieber in die Maske oder besorgen die Kostüme. Aber jeder hat das Recht, auf der Bühne zu stehen“, erzählen die Frauen. Gemeinsam bespricht man das Repertoire des Jahres und wer was dazu beitragen will. „Im Frühjahr gibt es ein Schauspiel, das acht Mal gegeben wird, im Sommer eine Komödie mit zehn Aufführungen und im Winter ein Märchen mit 14 bis 16 Terminen“, so Mareike Eckert.

Das Stück muss auch verstanden werden

Das Konzept gefällt, einen völligen Neuanfang wollen die Neuen nicht. Man will weiterhin Stücke, die auch verstanden werden vorm Publikum. Aber man müsse schauen, dass man auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer bekäme, man müsse mit der Zeit gehen und müsse wohl auch Social-Media-Kanäle bedienen. „Da muss ich mich erst selbst hineinfuchsen“, gibt Meiseberg zu. Denn: Es gebe zwar ein treues Stammpublikum, das aber älter und „naturgemäß kleiner“ werde. Man kämpfe wie alle Theater um ein neues Publikum.

Vielleicht findet sich auch jemand, der oder die Lust auf Theater hinter, vor oder auf der Bühne hat und im Ensemble mitmachen möchte. Wer die Stücke einfach anschauen möchte, zahlt 12 Euro Erwachsenenkarte, 9 Euro ermäßigt und 6 Euro für Kinder.