﻿Genossenschaft will vor mehr als 50 Häusern Gelbe Tonnen aufstellen

Der Spar- und Bauverein in Hannover hat nach eigenen Angaben in mehr als 50 Gebäuden keinen Platz für die Gelbe Tonne. Jetzt bittet die Genossenschaft die Stadt darum, Behälter im Straßenraum aufstellen zu können.

Linden. Seit Anfang April holt der kommunale Entsorger Aha keine Gelben Säcke mehr ab. Die Hannoveraner können Verpackungsmüll also nur noch in Gelben Tonnen sammeln – oder sie müssen zum Wertstoffhof gehen. Viele Mieter des Spar- und Bauvereins bleibt dieser Weg zum nächstgelegenen Wertstoffhof derzeit nicht erspart. Der Grund: Die Wohnungsgenossenschaft weiß in mehr als 50 ihrer Häuser nicht, wo sie Gelbe Tonnen aufstellen soll. „Wir haben bei der Stadt Ausnahmegenehmigungen beantragt, um die Tonnen auf öffentlichen Flächen aufstellen zu können“, sagt Udo Frommann vom Vorstand des Spar- und Bauvereins. Noch habe man aber keine Rückmeldung aus dem Tiefbauamt bekommen.