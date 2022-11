﻿Streit um Nutzung des gemeinsamen Hauses mit Ex-Frau: Gerhard Schröder erleidet Schlappe vor Gericht

Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder wollte sich ein lebenslanges Wohnrecht in dem Haus im hannoverschen Zooviertel sichern, das ihm und seiner Ex-Frau Doris Schröder-Köpf gehört. Das Oberlandesgericht in Celle wies die Klage zurück. Mit einer interessanten Begründung.

Hannover. Es läuft nicht gut für Gerhard Schröder (SPD). Der Bundeskanzler a.D. ist in den vergangenen Monaten wegen seiner Aktivitäten für russische Energiekonzerne in die Kritik geraten – und jetzt musste er auch eine Schlappe vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Celle einstecken. „Er wollte sein Nutzungsrecht für das gemeinsame Haus mit seiner Ex-Frau ins Grundbuch eintragen lassen. Das hat der Senat abgelehnt“, erklärt Gerichtssprecher Andreas Keppler den Tenor des Urteils des 10. Zivilsenats (Senat für Familiensachen).

Gerhard Schröder hatte sich 2016 von seiner damaligen Frau Doris Schröder-Köpf getrennt. Zwei Jahre später wurde das Paar geschieden. Im selben Jahr heiratete Schröder Soyeon Schröder-Kim – seine fünfte Ehefrau. Das Ehepaar nutzt in der ersten Etage in dem Mehrfamilienhaus im hannoverschen Zooviertel eine 95-Quadratmeter-Wohnung. Zudem betreibt Schröder in dem Haus auch noch eine Anwaltskanzlei. Für Wohnung und Kanzlei zahlt er Miete.

Kanzler a.D. wollte Sicherheit

„Es geht nicht um einen Streit ums Geld, sondern ausschließlich um die Frage, ob ich abgesichert bin für den Fall, dass meine frühere Frau ihren Anteil an dem Haus verkauft“, sagte Schröder.

Diese Befürchtung teilte der OLG-Senat nicht. „Der Mietvertrag würde den Bundeskanzler a. D. auch bei einem Teilverkauf schützen“, erklärt der Pressesprecher. Der Senat habe Schröders „Antrag mangels Rechtsschutzbedürfnis abgewiesen“, heißt es im Urteil. OLG-Sprecher Keppler bezeichnete den Gegenstand der Klage als eine „unübliche Konstellation“.

Es ist nicht der erste Rechtsstreit um das Haus. Laut Spiegel-Online gab es es auch einen Streit um eine Statue im Treppenhaus. Doris Schröder-Köpf wollte sie umstellen.

In zweiter Instanz verloren

Gerhard Schröder hat seine Klage in zweiter Instanz verloren. Ihm bliebe nur noch das Mittel der Rechtsbeschwerde vor dem Bundesgerichtshof. Für die Kosten des Verfahrens muss der Bundeskanzler a.D. aufkommen.

Von Thomas Nagel