﻿Hannover: Warum der geschasste ZPD-Chef Uwe Lange jetzt vor Gericht zieht

Hannover-Vinnhorst

Es ist der erste Badetote in Hannovers Stadtgebiet in diesem Jahr: Am Mittwoch, 6. September, haben Rettungstaucher einen leblosen 33-Jährigen aus dem Mittellandkanal geborgen. Der Mann war mehrfach vom Ufer ins Wasser gesprungen – bis er nicht mehr auftauchte.