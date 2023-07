﻿Verstorbene „Asphalt“-Verkäuferin Heidi Z.: Hündin Motte hat neues Zuhause

Kostenfrei bis 19:44 Uhr lesen

Regionalliga-Start

Die Regionalligasaison startet für die Talente von Hannover 96 am Freitag in Lohne. Trainer Daniel Stendel schimpft im Abschlusstraining. Er leidet und freut sich mit seinem Star Lars Gindorf. Stendel will 96 zum Spitzenteam der Liga formen.