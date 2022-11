﻿Gin-Brenner, Gärtner, Weltreisender: Joerma Biernath vereint Welten

Joerma Biernath ist der Mann hinter Hannover Gin. Doch der 55-Jährige ist nicht nur Schnapsbrenner – mit seinen Idee will der renommierte Gartendesigner verschiedene Welten zusammenführen.

Hannover. Gartendesigner Joerma Biernath ist ein Mensch, der gerne weit denkt. Und trotzdem regional fühlt. Er begeistert sich für verrückte Ideen, ohne dabei den Blick für die Realität zu verlieren. Ein Netzwerker, der gerne ausprobiert und den ein gescheiterter Versuch nicht umwirft. Er ist vor allem jemand, der nicht nur träumt, sondern sich wirklich auf den Weg macht. Seine besonderen Gärten sind inzwischen in großen Bildbänden zu finden, sein Hannover-Gin – vielfach prämiert und weit über die Region hinaus bekannt – ist so entstanden.

Biernath ist in Garbsen geboren, ein Arbeiterkind. Sein Vater, ebenfalls ein Gärtner, bringt ihn bei den Pfadfindern unter, bei den Streifzügen lernt er die Natur lieben. Schule ist nicht sein Ding, stigmatisiert als Legastheniker, hat er keine Chance. Nach der Ausbildung zum Gärtner und Wehrdienst bei der Marine, zieht es ihn in die Welt hinaus. Biernath arbeitet in Zürich, spart Geld und bereist die Seidenstraße, durchquert Indonesien, China, Japan, lebt in Australien, fährt durch die USA. „Zwei Jahre habe ich aus dem Rucksack heraus gelebt“, erzählt er. Dabei hat er immer wieder gearbeitet – als Gärtner, Ranger oder Koch. „ Naja, eher als Fritteusenkoch“, schmunzelt er.