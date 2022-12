﻿Glockenbörse: Wie eine Firma aus Hannover Glocken aus entwidmeten Kirchen in alle Welt vermittelt

In Deutschland werden Kirchen aufgegeben – doch in Osteuropa oder Afrika errichtet man neue. Die Firma Glockenbörse aus der Region Hannover vermittelt Glocken aus entwidmeten Gotteshäusern in alle Welt – und gibt so ein Stück Tradition weiter.

Hannover. Es ist genau zwölf Uhr. Matthias Braun schaut zum Kirchturm hinauf. Winterliche Stille erfüllt den Himmel über Linden. „Vermutlich läuten die Glocken der Gerhard-Uhlhorn-Kirche jetzt gerade“, sagt der 34-Jährige. Da könnte er recht haben. Sie läuten allerdings nicht hier, sondern anderswo. Und dass sie überhaupt noch läuten, ist nicht zuletzt ihm zu verdanken.

Mit seinem Geschäftspartner Sebastian Wamsiedler hat Braun 2015 die Firma Glockenbörse gegründet. Sie vermitteln Geläute, die an einem Ort nicht mehr gebraucht werden, in andere Kirchen. Gerade haben sie dafür gesorgt, dass die Glocken aus dem vor einem Jahr gesprengten Turm der Stöckener Corvinuskirche ein neues Domizil in der Klosterkirche Dobbertin in Mecklenburg-Vorpommern gefunden haben. Eine Herzverpflanzung.

Ihre Glocken läuten jetzt anderswo: Matthias Braun vor der umgewidmeten Uhlhorn-Kirche in Linden. © Quelle: Rainer Dröse

Die Glocken der evangelischen Uhlhorn-Kirche schlagen mittlerweile in einer katholischen Kirche bei Landsberg am Lech. "Sie hier auszubauen war nicht ganz einfach", sagt Matthias Braun. Der schlanke Turm der Kirche, die zum Studentenwohnheim umgebaut wurde, steht unter Denkmalschutz. "Innen führt nur eine kleine Leiter nach oben, wie in einem Windrad", sagt er. Um die Glocken nach unten zu hieven, brauchte es einen gewaltigen Kran.

Aus Stöcken nach Dobbertin: Die Glocken aus der Corvinuskirche vor dem Transport. © Quelle: Glockenbörse

„Glocken sind Kulturgut“

"Ich habe mich seit meiner Kindheit für Glocken interessiert", sagt Braun. In Köln wuchs er als Messdiener auf. "Schon mit zwölf Jahren machte ich Tonaufnahmen von Kirchenglocken." Bis heute dokumentiert er verschiedene "Geläute", sein Tonarchiv ist inzwischen auf Zehntausende Dateien angewachsen. Der Katholik, der hauptberuflich als Architekt für die evangelische Landeskirche arbeitet, machte nebenbei eine Ausbildung zum Glockensachverständigen. Außerdem engagiert er sich im Fachverband "Deutsches Glockenmuseum".

Vor dem Transport: Die Glocken aus der Lindener Uhlhorn-Kirche nach ihrem Ausbau. © Quelle: Sebastian Wamsiedler

Mit dem Gleichgesinnten Sebastian Wamsiedler, einem Lehrer aus Salzgitter, kam ihm dann irgendwann die Idee, eine Börse für gebrauchte Glocken zu gründen. Auslöser dafür sei die wachsende Zahl von Kirchenabrissen gewesen: "Wir sahen, dass Glocken dabei teils im Schutt lagen", sagt er. "Für uns sind Glocken aber ein Kulturgut, das erhalten werden muss – und wir wollen helfen, dass sie weiter liturgisch genutzt werden."

Mit gewaltigem Kran: Der Ausbau der Glocken aus der Lindener Uhlhorn-Kirche 2016. © Quelle: Sebastian Wamsiedler

Lange war es Glückssache, wenn Glocken aus aufgegebenen Kirchen eine Anschlussverwendung fanden. Das Geläut der Gustav-Adolf-Kirche in Hannover-Leinhausen zum Beispiel, die man zur Synagoge umbaute, wurde in die nahe Herrenhäuser Kirche überführt. "Wir sahen aber, dass es eine überregionale Lösung braucht", sagt Braun. "Schließlich müssen Glocken zu ihrem neuen Ort nicht nur musikalisch, sondern auch baulich passen."

Schon 200 Glocken vermittelt

Rund 200 Glocken mit einem Gesamtgewicht von rund 70 Tonnen konnten die Firmengründer mittlerweile vermitteln. Die meisten sind aus Bronze und wurden nach 1945 hergestellt. „Inzwischen sind wir bei Landeskirchen und Bistümern ganz gut bekannt“, sagt Braun. Außerdem recherchieren die Glocken-Enthusiasten selbst, wo Kirchen entwidmet werden. Wenn irgendwo ein Gotteshaus schließt, informieren sie sich über Größe und Art der Glocken, machen Fotos und Klangaufnahmen – und stellen die Angebote ins Internet.

Am Kran: Eine Glocke beim Ausbau der Lindener Uhlhorn-Kirche. © Quelle: Sebastian Wamsiedler

„Je größer eine Glocke ist, umso schwerer ist sie zu vermitteln“, sagt Braun. Schließlich müsste dann nicht nur der Klang passen, sondern auch die Statik des Turms. Die schwerste Glocke, die sie bislang vermitteln konnten, wog etwa 2,5 Tonnen und ging in die Ukraine. In einem Fall konnten die Firmengründer einen halben Kirchturm gleich mitvermitteln: Eine Kirche aus dem Münsterland, die abgerissen wurde, hatte einen großen Kupferhelm, den sie auf einen Tieflader hieven ließen. Mitsamt der Glocke fand dieser in Hessen ein neues Domizil.

Ortswechsel: Die Glocken aus der Lindener Uhlhorn-Kirche wurden 2016 nach Bayern transportiert. © Quelle: Sebastian Wamsiedler

Was Angebot und Nachfrage anbelangt, gibt es in Deutschland ein ausgeprägtes Ost-West-Gefälle: „In Westdeutschland werden derzeit viele Kirchen aufgegeben“, sagt Braun. In der früheren DDR hingegen gebe es bis heute zahlreiche leere Kirchtürme, weil die Nazis im großen Stil Glocken für die Rüstungsproduktion einschmelzen ließen und zu DDR-Zeiten nie Ersatz beschafft wurde. „Dort werden passende Glocken gesucht“, sagt der 34-Jährige.

Vor allem aber vermittelt seine Firma Glocken ins Ausland: „In Osteuropa ist der Bedarf groß“, sagt Braun. Gerade hat er eine Glocke aus dem Schwarzwald nach Estland schaffen lassen. Auch in Ungarn und Polen schlagen Glocken aus Deutschland weiter, ebenso in Tansania, Ghana und Nigeria. Wenn die Sonne des Christentums in einem Teil der Welt sinkt, geht sie häufig zugleich in einem anderen Teil der Welt auf.

Im Eselskarren durch Indien

„Es ist sehr bewegend zu sehen, wie unsere Glocken oft empfangen werden“, sagt Braun. Er kann erzählen, wie eine Glocke aus dem Raum Osnabrück in der Ukraine von mehreren Bischöfen und Hunderten Gläubigen begrüßt und festlich geschmückt wurde. Als die Franziskaner eine Kirche in Düsseldorf aufgaben, fand deren Glocke in Japan eine neue Bestimmung.

Glockenweihe in der Ukraine: In Osteuropa kommen Glocken aus Deutschland zu neuen Ehren. © Quelle: Glockenbörse

Mit einer Überseespedition verschifften sie eine Glocke bis nach Indien: „In Dubai zerbrach die Transportbox und musste repariert werden“, sagt Braun. Mit einem Eselskarren wurde die Glocke schließlich in einem kleinen indischen Hafen abgeholt und über den Ganges zum Bestimmungsort geschippert: „Wir waren heilfroh, als sie endlich am Zielort ankam.“

Neubeginn in Ghana: Eine in Deutschland ausgemusterte Glocke bei ihrer Ankunft in dem afrikanischen Land. © Quelle: Glockenbörse

Matthias Braun kennt Mitglieder einer deutschen Gemeinde, die in Kroatien Urlaub machten, um dort ihre alten Glocken noch einmal schlagen zu hören. „Die Entwidmung einer Kirche ist für viele Menschen ein emotionaler Verlust, häufig fließen Tränen“, sagt er. „Da hilft es ihnen zu wissen, dass das, was ihnen immer wichtig war, anderswo noch geschätzt und gebraucht wird.“

„Wir handeln aus Leidenschaft“

Seit Matthias Braun 2019 aus Hürth bei Köln nach Burgdorf umzog, hat seine Zwei-Mann-Firma ihren Sitz dort, in dem Haus, in dem er mit seiner Familie auch wohnt. Von hier aus vermittelt er die Glocken und sorgt bei Bedarf auch für deren Ausbau und Transport. Ein eigenes Glockenlager hat das Kleinunternehmen nicht.

Mit gewaltigem Kran: Ausbau der Glocken aus der Lindener Uhlhorn-Kirche. © Quelle: Sebastian Wamsiedler

„Reich werden wir mit unserer Firma nicht“, sagt Braun. Eine kleine Kapellenglocke wiege manchmal nur 50 Kilo, und eine Gemeinde müsse für ein Kilo Glocke über den Daumen 10 Euro bezahlen, rechnet er vor. Die Glockenbörse kassiere für die Vermittlung ungefähr zehn Prozent des Gesamtwertes – meist also höchstens ein paar Hundert Euro für jeden Abschluss. „Uns geht es aber auch gar nicht um den Gewinn“, sagt er, „wir handeln aus Leidenschaft.“

Seit dem Ukraine-Krieg sind die Preise für Bronze sprunghaft angestiegen – und damit auch die Versuchung, Glocken beim Schrotthändler zu Geld zu machen, wenn Gemeinden eine Kirche aufgeben. Matthias Braun graust es beim Gedanken an das profane, geschichtsvergessene Einschmelzen: Glocken sind sakrale Gegenstände“, sagt er, „die soll man nicht entsorgen wie alte Blechkübel.“