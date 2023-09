﻿Lüttje Lage: Abschied von Paul McCartney

Ich habe Paul McCartney im Biomüll entsorgt. Lange hatte ich es vor mir hergeschoben, nun war es an der Zeit.

Doch von vorn. Vor zwei Jahren habe ich vier Pflanzen von einer Freundin geschenkt bekommen. Wer bei einer Vierergruppe nicht direkt an die Beatles denkt, ist im Leben auch irgendwo falsch abgebogen. Die Zuordnung erledigte sich quasi von selbst. Die Aloe Vera mit ihrer langen, spitzen Traube erinnerte an eine prominente Nase und hörte fortan auf den Namen Ringo. Die Grünlilie konnte nur George Harrison heißen, wie sie so seine spätere Frisur imitierte. Die australische Kastanie war die schönste von allen und wurde demnach Paul McCartney getauft. Tja – und Sukkulente John war eben auch noch da.

Bei der Namenswahl wusste ich noch nicht, wie schwer es ist, eine australische Kastanie am Leben zu erhalten. Schon nach dem ersten Winter war wenig von Paul übriggeblieben. Knusprige Blätter hielten sich mit letzter Kraft am dürren Zweig. Doch ich gab nicht auf. Was, wenn ich Pflanzen-Paul erlöst und damit ein schlechtes Omen für Menschen-Paul heraufbeschworen hätte? Ich wünschte, ich hätte die Kastanie John genannt, bei dem hielt sich das Risiko in Grenzen.

Nach vielen erfolglosen Aufpäppelversuchen war nun also die Zeit des Abschieds gekommen. Wir hatten uns in andächtiger Stille um den Müll versammelt, es liefen „Hey Jude“ und „Let It Be“. Als ich den Stiel umknickte, damit er in die kompostierbare Tüte passte, entwich eine kleine Staubwolke. Ich war sicher: Das war Pauls Geist, der nun seine Ruhe finden konnte.

Und so wie Menschen-Paul noch für dieses Jahr einen neuen Beatles-Song angekündigt hat, nimmt auch in der Pflanzenwelt alles seinen Lauf: George Harrison hat Ableger gebildet.

