﻿„Lüttje Lage“: Bereit für den Herbst

Der Sommer ist zurück. Grauenvoll, oder? Dabei haben wir den meteorologischen Herbstanfang doch schon hinter uns gelassen. Außerdem hatte ich die kurzen Hosen, Tops und Sandalen bereits weit hinten im Schrank verstaut. Gefreut hatte ich mich auf verregnete Tage, an denen man es sich mit einem Tee und einem guten Buch in der muckelig warmen Wohnung gemütlich machen kann. Und jetzt das.

Wenig überraschend ist der Sommer nicht meine liebste Jahreszeit. Da wäre es vermutlich schlauer gewesen, ihn einfach hier in Norddeutschland zu verbringen. Stattdessen war ich im August verreist. Vorab hatte ich zwischen Städtetrip und Strandurlaub geschwankt – und dann die falsche Entscheidung gefällt. So erkundete ich bei einer Interrailtour mehrere osteuropäische Städte. Und hangelte mich bei 35 Grad eigentlich doch nur von Schattenplatz zu Schattenplatz.

Besonders brutal war die Schlafsituation. Zu Hause wird mir gern ein übertriebener Hang zum Einmummeln nachgesagt. Nur weil ich, sobald das Thermometer unter 25 Grad sinkt, in Pulli, langer Hose, normalen Socken plus Stricksocken, mit zwei Decken und Wärmflasche zu schlafen pflege. An dieses Mindestmaß an Gemütlichkeit war in den Ferienwohnungen ohne Klimaanlage und Ventilator natürlich nicht zu denken. Stattdessen lag ich in Seesternstellung auf dem Bett und versuchte, jede schweißtreibende Bewegung, im Grunde also jede Bewegung zu vermeiden.

Nächsten Sommer also Strandurlaub. Oder gleich eine Polarexpedition.

