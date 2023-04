﻿Lüttje Lage: Falsch verbunden

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Falsch verbunden

Derzeit wird ja viel darüber berichtet – und jetzt auch noch mal an dieser Stelle: Es ist ein Unding, dass Menschen mit kleinen Wehwehchen die Notaufnahmen der Krankenhäuser verstopfen! Natürlich sind sich da alle einig – wenn es ums Prinzip geht. Bei persönlicher Betroffenheit liegen die Dinge allerdings schnell anders.

Kürzlich saß unser großes Kind mit einer Freundin in der Notaufnahme, wie ich beiläufig beim Abendessen im Familienkreis erfuhr. Die Freundin hat ziemlich lange, künstlich aufgesetzte Fingernägel, und einer war ihr abgebrochen. Oder angebrochen. Offenbar war unser Großer daran nicht ganz unschuldig.

Bei Eiter: Notaufnahme

„Äh ... du warst mit einem angebrochenen Fingernagel in der Notaufnahme?“, fragte ich ein bisschen ungläubig. Sofort schlug mir Entrüstung entgegen: „Na klar! Das hat geeitert!“, scholt mich unser Großer. Das müsse man sofort behandeln, da war sich die versammelte Familie einig. „Ja“, antwortete ich. „Mit Wundspray. Liegt oben in der Schublade.“

Die Familie schaute mich an, wie der russische Hofstaat Iwan den Schrecklichen angeschaut haben muss, nachdem dieser seinen Sohn erschlagen hatte. Einhellige Meinung: „Wenn es eitert, muss man sofort zum Arzt oder eben in die Notaufnahme.“

Die MHH soll’s richten

Für den Verbandswechsel am Sonntag wurde ein befreundeter Allgemeinmediziner angerufen. Der redete sich schlau damit heraus, er habe das benötigte Material nicht zu Hause. Ein befreundeter Chirurg empfahl dann einen Besuch in der MHH am Montag, wie ich verdutzt erfuhr.

„Zeig doch mal bitte den Verband“, bat ich die Freundin unseres Großen. Was sie hochhielt, hatte etwa die Qualität der Verbände, mit denen unsere kleine Tochter manchmal ihre Puppen verarztet. Ganz offensichtlich sind die medizinischen Fachkräfte in der Notaufnahme wirklich überlastet – oder es fällt inzwischen auch an dieser Stelle schwer, gutes Personal zu finden. „Soll ich den vielleicht wechseln?“, fragte ich in bester Absicht. „Nein!“, rief die versammelte Familie im Chor.

Im Übrigen bin ich der Meinung, die Geschichte zeigt vor allem eins: die Unsinnigkeit von künstlichen Fingernägeln.

