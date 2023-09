﻿Lüttje Lage: Piazza Comunale

Es gibt aus guten Gründen nicht viele Städte ohne Rathaus. Jedes Gemeinwesen braucht eine wie auch immer geartete Mitte. Früher waren das die Kirchen, dann die Marktplätze, später wurden es die Rathäuser. Selbst ein Getränkegroßhändler würde als Übergangslösung seinen Zweck erfüllen – hat Laatzen-Mitte aber nicht. In Laatzen wird es demnächst auch kein Rathaus mehr geben.

Das Gebäude, einst nach dem architektonischen Vorbild des Jugendgästehauses in Fürstenwalde erbaut, ist nach Auskunft der Stadtspitze in die Jahre gekommen, im Sommer ist es dort warm, im Winter kalt. Klingt erst mal nicht ungewöhnlich, die Stadtverwaltung mag dort trotzdem nicht mehr verwalten. Das alte Rathaus soll jetzt abgerissen werden, ein neues wird erst einmal nicht gebaut, zu teuer.

Rathaus hinterm Gartenzaun

Der Bürgermeister hat sinngemäß gesagt, das Rathaus sei da, wo er sei. Das ist ein mutiger Satz, den er jedoch noch bereuen könnte. Wenn er zum Beispiel am Wochenende in seinem Garten auf der Liege liegt und es an der Pforte klopft, weil jemand dringend seinen Reisepass verlängern möchte. Oder ein eiliger Petrijünger einen Fischereischein benötigt. Hat der Bürgermeister dann alle Unterlagen im Haus? Kann er einen 50-Euro-Schein wechseln? Kann man bei ihm digital bezahlen? Wie gut wird das Warteschlangenmanagement an seiner Gartenpforte an einem durchschnittlichen Sonntag sein?

Der Rest der Verwaltung soll in angemieteten Immobilien untergebracht werden. In der Immobilienbranche hat das erwartungsfrohe Geschäftigkeit hervorgerufen. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass eine Pizzeria in Laatzen ihren Betrieb in absehbarer Zeit einstellen wird. Der Laden liegt mitten in der Stadt, ist bestuhlt, geheizt, hat ein Kassensystem, reichlich Sitzplätze auf dem Bürgersteig (Wartebereich) und eine flotte Bedienung – die perfekte Lösung für Laatzen? Piazza Comunale statt Pizza Provencale und Emmentale? Im Rathaus sollen sie nicht abgeneigt sein.

