﻿Lüttje Lage: Die Beatles und die Steins

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autorinnen und -Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Die Beatles und die Steins.

Vor ein paar Tagen habe ich mit meinen Eltern telefoniert. „Weißt du, wer heute Geburtstag hätte?“, fragte meine Mutter. Selbstverständlich wusste ich das: George Harrison. Der stille Beatle. Maharishi hab ihn selig.

„Nein“, sagte meine Mutter.

„Doch, ziemlich sicher.“

„Okay, aber den meinte ich nicht. Sondern deinen Opa.“

Oh. Sollte es mir zu denken geben, dass ich das Geburtsdatum eines mehr als 20 Jahre toten Musikers besser erinnere als das meines eigenen Großvaters? Zu meiner Verteidigung möchte ich anführen, dass Opa vor meiner Geburt gestorben ist. Ich war also bei keiner Geburtstagsparty dabei. Andererseits war ich das bei George Harrison auch nicht, und der hatte während unserer kurzen zeitlichen Überschneidung in diesem Leben immerhin eine Handvoll Gelegenheiten, mich einzuladen.

Es stellte sich heraus, dass Opa genau zehn Jahre älter war als George. Das Todesdatum des Beatles fiel wiederum auf den Geburtstag meines Onkels. Dann gibt es da noch die Cousine, die einen Tag nach Ringo Geburtstag feiert. Und mein Lieblingsbeatle Paul (wer sonst?) und ich teilen uns immerhin das Sternzeichen. Ganz zu schweigen davon, dass der Name Johanna die weibliche, deutsche Version von John ist. Ich habe keinen ausgeprägten Drang zu Verschwörungstheorien, aber das kann doch kein Zufall sein. Dass unser Nachname Stein eher an die Rivalen der Fab Four erinnert, ignorieren wir an dieser Stelle lieber.

Die Kirsche auf dem Eisbecher der Beatles-Verbindungen zu meiner Verwandtschaft wäre es natürlich, wenn ich nach John Lennon benannt worden wäre. Wurde ich aber nicht. Sondern nach einem Mann, der der Erzählung nach ebenso still und freundlich war wie George Harrison, an den sich aber deutlich weniger Menschen erinnern. Mein Großvater Johannes.

Nächstes Jahr denke ich zuerst an dich, Opa. Versprochen.

