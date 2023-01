﻿„Lüttje Lage“: Die erste Boßeltour

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autorinnen und -Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Die erste Boßeltour.

Jüngst habe ich einen Meilenstein auf meinem Weg zur echten Niedersächsin erreicht. Ich habe erstmals geboßelt. Kritische Stimmen könnten nun einwenden, dass das nach beinahe neun Jahren in Hannover reichlich spät kommt. Die haben mich aber auch nie im Umgang mit Bällen oder auch Sportgeräten im Allgemeinen erlebt. An dieser Stelle möchte ich mich bei der Lehrkraft entschuldigen, die ich beim Weitwurf bei den Bundesjugendspielen mal am Kopf getroffen hatte – war wirklich keine Absicht!

Die Boßeltruppe jedenfalls wagte sich ohne Helme mit mir auf den Feldweg – und siehe da, niemand wurde verletzt. Am Ende gewann mein Team. Wie groß mein Beitrag daran war, soll hier gar nicht weiter zur Debatte stehen. Überzeugen konnte mich vor allem die Auswahl der Getränke, die uns im Bollerwagen treu begleitete. Damit hätte man die Bundesjugendspiele damals sicher auch spannender gestalten können.

Beim nächsten Telefonat mit der Familie in Hessen erzählte ich sogleich von den Gepflogenheiten der Einheimischen hier in der Fremde. Mama und Papa hörten interessiert zu, wirkten jedoch nicht überzeugt. Am ehesten könnte ich wohl Oma fürs Boßeln begeistern, ihre Hauptinteressen sind ohnehin Sport und Alkohol. Vom Telefonat bekam sie nur leider nicht viel mit, weil sie gerade vorm Fernseher stehend die deutschen Biathleten tadeln musste.

Übrigens: Als wir nach der Boßeltour wieder im Warmen waren, schlug jemand vor, eine Runde zu kickern. Selbstredend habe ich mich längst genug in Hannover integriert, um diese Bezeichnung umgehend in das Wort Krökeln zu korrigieren. Immer diese Zugezogenen.

