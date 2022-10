﻿Lüttje Lage: Die Sicherheitskontrolle

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Die Sicherheitskontrolle

Ein Sonnabendvormittag in den Herbstferien am Flughafen Hannover. Wir wollten nach Griechenland und waren zwei Stunden vor Abflug da. Keine Horrorschlangen, alles entspannt und leer. In der Schlange zum Einchecken standen wir ganze drei Minuten, dann noch einmal fünf Minuten vor der Sicherheitskontrolle. Und dann stand er da. Ich hatte aufmerksam die Anleitung für den Körperscanner gelesen, wie ich mich hinstellen muss, dann drei Sekunden verharren und dann weitergehen. Alles genauso gemacht. Und dann sprach er, lässig über eine Balustrade gelehnt. „Habe ich was gesagt?“, fauchte er mich an, nachdem ich den Scanner verlassen hatte. „Drei Sekunden waren lange um“, erwiderte ich. „Zurück“, sagte er barsch.

Der Ton gefiel mir gar nicht. Normalerweise lasse ich mir so etwas nicht bieten und hätte zumindest eine Diskussion angefangen. Aber meine Familie war dabei, und wir hatten uns vorgenommen, uns den Urlaub nicht durch äußere Einflüsse vermiesen zu lassen. Eine Diskussion über das richtige Benehmen mitten in der Sicherheitsschleuse wäre für viele Umstehende sicher amüsant, aber kein gelungener Urlaubsauftakt gewesen.

Also nahm ich mir vor, ruhig zu atmen und einigermaßen entspannt zu gucken.

„Raus“, sagte er dann. Dabei hatte ich jetzt gerade einmal eine Sekunde im Körperscanner gestanden. „Taschenkontrolle!“. „Kabine 1.“ Kabine 1 gab es nicht, ich ließ mich nicht beirren und ging in Kabine 2. Sein Kollege war freundlicher. Viel freundlicher. Was ich in meiner rechten Hosentasche hätte, fragte er. „Zwei Papiertaschentücher, unbenutzt“, sagte ich. Der Kollege lachte. „Guten Flug“, sagte er und warf mir ein Lächeln zu.

Während wir Griechenland genossen, dachte ich manchmal an den Mann am Körperscanner. Und an seinen freundlichen Kollegen. Und ja, wir hatten einen wunderbaren Urlaub. Danke, freundlicher Kollege.

Von Mathias Klein