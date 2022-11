﻿Lüttje Lage: Die Verantwortung der anderen

Ganz so deutlich wie vor drei Tagen ist es am Mittwochabend in der ARS-Arena in Mellendorf nicht geworden, das Ergebnis war das gleiche. Die Hannover Scorpions setzten sich auch in eigener Halle gegen die Tilburg Trappers durch, feierten mit dem 5:1 ihren 15. Sieg im 16. Spiel.