﻿Lüttje Lage: Falsch ausgestiegen

Während man sich in Hannover Gedanken um das angemessene Verhältnis von Auto-, Rad- und Fußgängerverkehr macht, haben die USA mal wieder ganz andere Sorgen. Das US-Militär, in Film und Fernsehen ein wahrer Heldenverein, suchte tagelang nach einem Lockheed-Kampfjet – und hatte dabei die Bevölkerung rund um Charleston, South Carolina, um Hilfe gebeten. Das klingt nach einer guten Idee, denn es sollte doch jeder merken, wenn den eigenen Vorgarten plötzlich eine breite Schneise ziert oder ein Triebwerk im Staudenbeet steckt. Da hilft man gern, quasi als Feldjäger der anderen Art.

Älteren Deutschen dürfte das Problem im Übrigen nicht völlig unbekannt sein. In den Sechzigerjahren hatte die hiesige Luftwaffe große Probleme mit dem „Starfighter“, einem Abfangjäger, der ebenfalls aus dem Hause Lockheed stammte. Hunderte fielen vom Himmel, ohne jemals einen Feind gesehen zu haben. Der böse Witz der damaligen Zeit: Willst du einen Starfighter haben, kauf’ dir einen großen Acker und habe etwas Geduld.

Damals waren es vor allem technische Probleme, diesmal saß der Grund wohl am Steuer. Die US Air Force erklärte: Der Pilot habe sich aus Versehen mit dem Schleudersitz aus dem Jet katapultiert. Und der Flieger habe daraufhin halt allein irgendwo seinen Weg zum Erdboden gefunden. Ich finde, das ist eine absolut glaubhafte Erklärung. Passiert mir schließlich auch ständig, aus Versehen in der Linie 3 die Notbremse zu ziehen. Einmal die Arme zu weit ausgestreckt, und schon gibt es ein großes Hallo zwischen Allerweg und Stadionbrücke. Überhaupt: Sitzen wir nicht alle ständig im Schleudersitz unseres Lebens?

