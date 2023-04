﻿Lüttje Lage: Lieber zum Tierarzt

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Lieber zum Tierarzt

. Über den Vorhof der Hölle haben große Dichter viel mehr geschrieben als über die Wartezimmer der niedergelassenen Ärzteschaft. Der Dichter Dante etwa, von dem nicht überliefert ist, er sei ein Kassenpatient gewesen, schickte Patienten gleich durch mehrere Vorhöfe der Hölle, die von bissigen Bestien bevölkert waren, bis die Delinquenten in einer Art Trichter versanken. Andere ließen den Vorhof vom sogenannten Höllenhund bewachen, ein dreiköpfiges Wesen, das die alten Griechen Zerberus nannten. Von einer Erscheinung dieser Art ist eine deutsche Sprechstundenhilfe weit entfernt, zumal die Kassen eine Kraft mit drei Köpfen kaum finanzieren würden. Aber das nur am Rande.

Höllenhunde im Wartezimmer

Nicht selten hat sich in deutschen Wartezimmern, die man jetzt, sofern kein Höllenhund, auch ohne Maske betreten darf, ein rauer Ton eingeschlichen, der an den Vorhof der Hölle erinnern könnte. Eine Freundin erzählte mir jüngst, bei einer Fachärztin derart angeblafft worden zu sein, dass es ihr die Sprache verschlagen habe. Sprachlos verfolgte sie dann das weitere Geschehen, bei dem sich zwei Patienten um einen Termin stritten, den beide behaupteten, bekommen zu haben. Es soll sehr laut hergegangen sein in dem Streit. So laut, dass auch ein bellender Höllenhund kaum die Chance gehabt hätte, Gehör zu finden.

Wie viel angenehmer sei es doch da in einer Tierarztpraxis, berichtete die Freundin. In der hätten die Kampf- und Höllenhunde der Umgebung ein Extrawartezimmer. Auch die Sprechstundenhilfen seien wesentlich freundlicher, weil sie sich voller Enthusiasmus um die besten Freunde des Menschen kümmerten. Und das seien in der Regel keine Patienten, die sich um Termine prügeln. Ach, seufzte die Freundin. Am liebsten würde sie sich nur noch bei einer Tierärztin in Behandlung begeben. Dort herrschten im Vorzimmer bessere Umgangsformen. Geradezu humane.