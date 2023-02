﻿„Lüttje Lage“: Regeltreu von Kopf bis Knöchel

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autorinnen und -Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Regeltreu von Kopf bis Knöchel.

Woran erkennt man Deutsche im Ausland? Stellen Sie sich eine Straße vor. Es ist mitten in der Nacht, kein Auto weit und breit. Doch die Fußgängerampel zeigt nun mal Rot. Na, wer bleibt wohl stehen?

Wenig liegt mir ferner als Nationalstolz. Schließlich habe ich nicht aktiv zu meinem Deutschsein beigetragen. Doch es fügt sich eben, dass das Klischee der Deutschen und meine Persönlichkeit wunderbar zusammenpassen. Ich mag Regeln. Und noch mehr mag ich es, wenn Regeln eingehalten werden. Ein Freund amüsierte sich kürzlich, als ich spätabends für eine dreiminütige Busfahrt ein Ticket kaufte. Meine Mitbewohnerinnen erdulden es mittlerweile klaglos, wenn ich ihre Technik zum Einräumen der Spülmaschine korrigiere.

Eine Regel breche ich jedoch regelmäßig. Ein letztes Aufbegehren, wenn man so will, bevor ich endgültig im Spießertum aufgehen werde. Es geht um meine Socken. Natürlich trage ich nicht zwei verschiedenfarbige, ich bin ja keine Wilde. Ich besitze allerdings ein Paar, auf dem „Thursday“ steht, also Donnerstag. Die Socken habe ich schon sehr lange – ich weiß nicht, ob es mal ein siebenteiliges Set war oder ob meine Eltern kein Geld für weitere Wochentage ausgeben wollten. In der Schublade liegen jedenfalls nur die Donnerstagssocken. Und weil sie sich optisch kaum von den übrigen weißen Socken unterscheiden, merke ich immer erst dann, dass es die Donnerstagssocken sind, wenn ich sie schon an den Füßen trage. Das passiert an vielen Tagen, jedoch nie donnerstags. Wahnsinn, oder? Eigentlich könnte ich mich direkt einer anarchistischen Bewegung anschließen.

Gestern aber ist es geschehen: Ich habe die Donnerstagssocken getragen. Am Donnerstag. Ich muss es mir wohl eingestehen: Ich bin jetzt näher an der 30 als an der 20 – die rebellische Phase ist einfach vorbei.

