﻿Lüttje Lage: Schwierige Bescherung

So bemerkenswert kann das Leben in Hannover sein: In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autorinnen und -Autoren von den skurrilen, absurden und lustigen Erlebnissen des Alltags. Heute: Schwierige Bescherung.

Na, haben Sie schon alle Geschenke besorgt? Ich halte mich selbst ja für eine recht talentierte Schenkerin. Einigermaßen subtil sammle ich Informationen über die zu Beschenkenden und bemühe mich dann, das richtige Maß aus Praktikabilität und persönlicher Note zu finden. Unschlagbar, oder?

Nun, gegen das Eigenlob spricht, dass ich diese Taktik von meiner Mutter übernommen habe. Und die hat oft so gar kein glückliches Händchen bei Geschenken. Ihr Problem: Wann immer jemand ein momentanes Interesse noch so geringen Ausmaßes an einer Sache äußert, macht sie sich eine mentale Notiz. Und ähnlich wie das Internet vergisst meine Mutter nie.

Beispiel gefällig? Einmal erzählte ich am Rande, wie gern die Nachbarstochter und ich früher mit unseren Polly-Pocket-Puppen spielten. Was bekam ich wohl bei nächster Gelegenheit geschenkt? Ich glaube kaum, dass sich die Nachbarstochter mit so etwas rumschlagen muss.

Eine Cousine kündigt mittlerweile vor jedem Weihnachtsfest und Geburtstag an, dass sie nun wirklich nichts mehr mit Elefanten darauf sehen könne. Doch der Höhepunkt von Mutters Geschenkewahn ereilte vor einigen Jahren meinen Bruder. Er hatte auf dem Jahrmarkt einen Plüschflamingo gewonnen und nicht direkt weggeworfen. Für unsere Mutter ein eindeutiges Zeichen, dass er ein neues Lieblingstier gefunden hatte. Kurz darauf reiste er für sein Geografiestudium für drei Wochen nach Russland (wie gesagt: ist schon ein paar Jahre her). Nach dem wochenlangen Zeltabenteuer in der sibirischen Taiga kehrte er zurück – und Mama hatte sein Badezimmer umdekoriert. Mit etlichen pinken Flamingos.

Vielleicht sollten wir in unserer Familie den Wunschbrief ans Christkind wieder einführen.

