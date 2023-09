„Lüttje Lage“: Sport, aber spannend

. Ich habe ein neues Hobby: Sport schauen. 27 Jahre lang hielt ich das für Zeitverschwendung. Noch weniger als Sport schauen, mochte ich es nur, Sport zu treiben. Aber das hat andere Gründe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Meine Abneigung, anderen Menschen bei körperlicher Ertüchtigung zuzusehen, schreibe ich den beiden Großmüttern zu. Während die eine großer Fußballfan ist und auch mit über 80 noch jedes Bayern-Spiel gern bei ein paar Gläsern Bier verfolgt, interessierte sich die andere als Besitzerin eines Reiterhofs naheliegenderweise für den Pferdesport. Egal, zu welcher Jahreszeit, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit – wann immer wir zu Besuch waren, lief Springreiten. Und immer gewann Ludger Beerbaum. Zumindest in meiner Erinnerung. Während beide Sportarten zwar Potenzial für spannende Momente mitbringen (Elfmeterschießen zum Beispiel, oder jemand fällt vom Pferd), sind es in aller Regel doch recht zähe Angelegenheiten.

Basketball – ein Erlebnis

Zumindest dem Fußball wollte ich in diesem Sommer noch eine Chance geben und schaute mir einen guten Teil der WM-Spiele an. Zugegeben: Das Ganze war eher mein persönlicher Beitrag im Kampf für Gleichberechtigung als ein wirklich aufflammendes Interesse an der Sportart. Es gab einige nervenaufreibende Partien, und ich konnte damit insgesamt schon mehr anfangen als mit Männer-Fußball – von Begeisterung fürs Sportschauen konnte jedoch keine Rede sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das sollte sich am Sonntag schlagartig ändern, ich schaute erstmals ein Basketball-Spiel. Was für ein Erlebnis! Das sportliche Geschick, die Geschwindigkeit, die Angst, dass sich das Spiel jeden Moment drehen könnte. Nervenaufreibend wie zwei Stunden Elfmeterschießen. Am Ende lag sich die WG jubelnd in den Armen, Deutschland war Weltmeister. Dass ich noch zwei Tage zuvor von der Existenz des Turniers gar nichts wusste, tat der Freude keinen Abbruch.

Und das Allerbeste: Soweit ich das beurteilen kann, wurde niemand unfreiwillig geküsst.

Hier finden sie weiter lustige Texte aus unserer Serie.

HAZ