﻿Lüttje Lage: Sport auf der Rolltreppe

Sahlkamp

Hannover: Eckdaten zur Bombenräumung am Märkischen Weg

Mehrere Tausend Menschen müssen am Sonntag ihr Zuhause in Hannover verlassen. Auf einem Gelände in Hannover-Sahlkamp wird eine Weltkriegskombe vermutet. Hier finden Sie die Fakten in Kürze.