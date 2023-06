﻿Lüttje Lage: Unsere Badesaison beginnt später

. In den Freibädern haben sie schon vor einiger Zeit die Sommersaison eröffnet. Wir gehen dort nicht mehr so gerne hin. Die entscheidende Frage, die sich uns in der warmen Jahreszeit stellt, ist diejenige, wann wir das erste Mal im See baden, der in der Nähe von Twenge liegt.

Ich gehe dort ganz gerne hin, vor allem abends, wenn nicht mehr so viele Leute am See unterwegs sind. Enten, Haubentaucher und Blässhühner ziehen im milden Abendlicht auf dem Wasser ihre Bahnen. Ab und an fliegen Reiher über das Gelände, die in einem Waldstück in der Nähe seit vielen Jahren ihre Nester haben.

Ich gehöre zu den Memmen

Badegäste waren jetzt auch schon da. Einige von ihnen kommen sowieso fast das gesamte Jahr über, weil ein paar energische Schwimmzüge im eiskalten Wasser ja angeblich sehr gesund sind – für das Immunsystem und die körpereigene Fettverbrennung etwa. Bei mir gibt es da nicht viel zu verbrennen, außerdem gehören meine Frau und ich in diesem Bereich zu den Memmen.

Als es zuletzt tagsüber sehr warm war, habe ich gefragt, ob wir unser Stand-up-Paddling-Board vom Dachboden holen und die Badesachen fürs Anschwimmen einpacken sollen. Meine Frau schaute mich an, als hätte ich ihr eine Polarexpedition in Strandkleidung vorgeschlagen.

Kältealarm von den Füßen

Ich fuhr allein zum See; ohne Board, weil ich keinen Reinfall riskieren wollte. Barfuß machte ich ein paar Schritte vom Ufer. Meine Füße sendeten sofort Kältealarm. Ich malte mir aus, wie es sein würde, auch empfindlichere Körperteile dem Wasser auszusetzen. Während ich den sofortigen Rückzug antrat, sahen mir ein paar junge Männer auf der kleinen künstlichen Badeinsel im See hämisch zu.

Sollen sie ihren Spaß haben, dachte ich. Unsere Badesaison beginnt definitiv später. Vermutlich so Mitte, Ende Juli. Wir besprechen das im Biergarten.

