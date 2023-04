﻿Lüttje Lage: Vier Wärmflaschen und ein Wärmekissen

Die aufblasbare Kulturkugel Städtoskoop hat am Wochenende nach Schätzungen der Stadt 1000 Interessierte angezogen. Sie trafen sich zu Konzerten, Lesung, Diskussion, Theater und einer Silent Disco in dem temporären Veranstaltungsort in der Sophienstraße. Nun wird die Kunststoffblase ab- und an sechs weiteren Standorten in Hannover wieder aufgebaut.