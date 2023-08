﻿Lüttje Lage: Die Fliege mit dem Hammer

Kostenfrei bis 07:00 Uhr lesen

Übergang bis 2026

Stadtbücherei hat am neuen Standort in der Fußgängerzone eröffnet

Die Stadtbücherei Barsinghausen hat ihren Betrieb am neuen Standort in der Fußgängerzone wieder aufgenommen. Nahezu 350 Besucher kamen am Eröffnungstag in die Bücherei, die ihre bisherigen Räume wegen des Neubaus der Wilhelm-Stedler-Schule bis zum Sommer 2026 verlassen musste.