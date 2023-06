﻿HAZ-Glosse Lüttje Lage: „Messestadt“ war gestern

Im Jahr 2044: Olympische Spiele in Hannover. Im Tischtennis-Doppel-Finale der Männer lassen Fabian aus der Südstadt und Karim aus Linden den Außenseitern aus China keine Chance: 11-4, 11-4 und 11-7. Bundestrainer Azadin M. aus der Oststadt zollt dem chinesischen Duo Respekt: „Mehr als fünf Punkte in einem Satz – das hat hier sonst keiner gegen Fabi und Kari geschafft.“ Gold für Hannover. Deutschland führt die Medaillenwertung mit großem Abstand an – und zwei Drittel des deutschen Olympiakaders stammen aus der Landeshauptstadt.

Im Jahr 2033: Belit Onay ist seit 14 Jahren Oberbürgermeister und wird scherzhaft schon „schmaler Herbert“ genannt. Seit fünf Jahren ist Hannover komplett autofrei. Die Straßen sind entweder für E-Bikes, E-Lastenräder und Kinderanhänger reserviert oder sie sind Inliner- und Radrennstrecken. In der City sind sämtliche Plätze begrünt, auf allen stehen Calisthenics-Anlagen, Trampoline, Tischtennisplatten, Slacklines und Beachvolleyballfelder. Seit Jahren berichten die Medien aufgeregt darüber, dass „Hannovers Straßensportler“ den Leistungssport revolutionieren. „Wo Mädchen im Flickflack zur Schule turnen“, titelt „Sueddeutsche.de“. Und „FAZ.net“ schreibt über Hannovers „Sport-Tsunami“ – in Anspielung auf die Leinewelle-Surfer, die seit Jahren die internationale Szene dominieren.

Trinker werden zu Sportlern

Anfang der Zwanziger gab es mal die Befürchtung, dass Scherben und Kronkorken die Sandspielfelder in der City verunreinigen – aber das Problem ist gelöst: Sämtliche Obdachlose und Trinker der Stadt sind inzwischen Profisportler. Auch Hannovers bester Tischtennisspieler, Azadin M., den alle nur scherzhaft „Azi“ rufen, ist ein ehemaliger Obdachloser. „Für Olympia bin ich zu alt, aber vielleicht werde ich mal Trainer“, sagt er.

Im Jahr 2023: Der Verwaltungsausschuss der Stadt stimmt nach Versuchen an der Marktkirche und am Raschplatz der Umgestaltung von Weißekreuzplatz und Steintor mit zahlreichen Sportangeboten zu. „Da kommt was in Bewegung“, sagt Onay dieser Zeitung.

