﻿Lüttje Lage: Selbstversuch an der Podbi

Heieiei, der Auspuff muss aber mal repariert werden ...

So, ich bin gerade zum Fenster gegangen und hab’ mir das vorbeifahrende Auto angeschaut. Das war so ein US-Truck, der als Treibstoffanzeige einen Drehzahlmesser vom Strudel im Tank hat. Wenn Sie den Auspuff an Ihrem Auto lauter machen wollen, sollten Sie vor allem an eines denken: Sie dürfen es nicht. Das Fenster hab’ ich geschlossen. Es ist einfach zu laut hier.

Wo war ich? Ach ja. In der Zeitung stand, dass die Podbi eine der lautesten Straßen der Stadt ist. Ausgerechnet da wohnen wir – und hier sitze ich gerade im Homeoffice und schreibe im Selbstversuch eine Lüttje Lage über den Straßenlärm.

...

Entschuldigung wegen der Pause. Es ist wirklich zu warm hier bei geschlossenem Fenster. Ich hab’s wieder aufgemacht. Mit dem Lärm muss man eben einfach leben an der Podbi.

Ui, ein Rettungswagen rast mit Martinshorn vorbei. Dicht gefolgt von einem Sportwagen. In meinem Ohr fiept es.

Unter diesen Umständen einen Text zu schreiben ist eine Herausforderung, aber nicht unmöglich. Mein Rezept ist ... Himmel, wer brüllt denn da draußen rum?

...

Da bin ich wieder. Ein paar Jugendliche hatten Streit an der Haltestelle. Der Fahrer einer herannahenden Bahn klingelte schon von Ferne. Als wäre die Bahn nicht auch ohne Klingel laut genug. Mich geht der Streit nichts an, man muss in dieser Straße einfach die Nerven behalten. Ich hab’ von oben einen Eimer Wasser auf die Gruppe gegossen, und damit ist die Sache für mich erledigt.

Huch, wer klingelt da?

...

So, das war nur der Paketbote. Im Hausflur ist es ziemlich laut, die Jugendlichen verdächtigen offenbar den Nachbarn einen Stock tiefer. Der ruft gerade die Polizei.

Ich denke, ich werde vorsichtshalber mal den Eimer verschwinden lassen und eine Perücke aufsetzen – falls die Beamten hier läuten. Am besten, ich stelle die Klingel ab. Apropos Perücke: Hatte ich nicht volleres Haar, als wir hier eingezogen sind?

Irgendjemand wummert an die Wohnungstür – bitte sehen sie’s mir nach: Die Lüttje Lage fällt leider heute aus.

