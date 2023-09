﻿Lüttje Lage: Willi will in die Stadt

Ich hatte sie nicht gleich bemerkt. Die Biene, die sich an meinem Außenspiegel festkrallte. In Hemmingen, bei Tempo 30, ließ sie sich mitnehmen. Ich tat ihr den Gefallen – schließlich sind Bienen Sympathieträger. Auf der Bundesstraße 3 wird der Fahrtwind sie schon abschütteln, dachte ich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

B3, Richtung Hannover, Tempo 100: Die Biene sitzt. Die Flügel und ein Bein flattern im Wind, aber das Tier zeigt sich sturmfest. Ich überlege, ob ich die Biene vom Spiegel wischen sollte, sonst entfernt sie sich zu weit von ihrem Volk und findet nicht zurück. Landwehrkreisel, rote Ampel: Zu spät, fürchte ich. Nun wird sie ein neues Leben beginnen müssen. Aber am Landwehrkreisel? Vielleicht fällt sie zu Boden und wird von zig Autos überfahren. Eines würde ja schon reichen. Ich nehme sie weiter mit.

Kein geeigneter Lebensraum

Südschnellweg, Richtung Osten, Tempo 80: Die Leinemasch wäre ein schöner Lebensraum für sie ... aber ich zögere, sie vom Spiegel zu vertreiben: Demnächst wird hier gerodet, zig Bäume fallen der riesigen Baustelle zum Opfer. Besser, sie bleibt bei mir. Nächster Halt am Pferdeturm. Nein, hier will keiner wohnen. Eine Biene bestimmt auch nicht. Offensichtlich will die Conti hier nicht mal arbeiten, obwohl ihr Gebäude schon lange steht. Inzwischen habe ich sie Willi getauft. Wieso weiß ich nicht. Weiter geht die Fahrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Höhe des Zoos beschließe ich, die Biene mit nach Hause zu nehmen. Denn der Zoo ist auch keine gute Adresse für Willi: zu viele natürliche Feinde. Als ich am Ende in der List parke, steige ich vorsichtig aus und empfehle Willi die Eilenriede oder einen der vielen Blühstreifen am Straßenrand, die die Stadt seit einiger Zeit anlegt. Extra für Insekten. Auf der Lister Meile gibt es sogar einen Bienenfutterautomaten. Und keine Autos. Bis bald, Nachbar. Wenn wir uns mal in der Kneipe sehen, gebe ich ’nen Met aus.

Weitere lustige Texte unserer Reihe lesen Sie hier.

HAZ