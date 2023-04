﻿Lüttje Lage: Von Trott und Trottinettes

So lustig kann das Leben in Hannover sein. In der täglichen Kult-Glosse „Lüttje Lage“ erzählen HAZ-Autoren von den skurrilen, absurden und bemerkenswerten Erlebnissen des Alltags. Heute: Von Trott und Trottinettes.

Es gibt heutzutage mannigfache Arten, als Fußgänger einen vorzeitigen Abgang anzutreten. Etwa, wenn man von einem Elektroauto überfahren wird. Dann kommt der Tod auf leisen Rollen. Gewissermaßen geräuschlos. Das Risiko ist auch höher, von einem sogenannten E-Scooter auf dem Gehsteig erfasst und zu Boden gerissen zu werden. Höher noch, als von herabfallendem Weltraumschrott erschlagen und aus kühnsten Träumen gerissen zu werden.

Insofern fahren wir künftig gern von Hannover nach Paris, das jetzt beschlossen hat, die sogenannten Trottinettes aus dem Verkehr zu ziehen. Auch aus dem ruhenden, in dem die kleinen Elektroroller allzu oft einfach herumliegen und die Sicht auf Besseres versperren. Oder herumschwimmen und dann langsam in den Fluten versinken, sofern die Seine in der Nähe ist.

Wann wird der Weg frei?

Na klar, die Leine tut’s im Falle von Elektrorollern auch, die im Unterschied zur Seine jetzt immerhin eine beachtliche Welle vor dem Landtag aufwerfen kann. Aber wann macht sich Hannover (Motto: Vorwärts nach weit) endlich auf den Weg zum trottinettefreien Trottoir? Zum bürgerfreundlichen Bürgersteig? Oder eher lieber doch nicht? Schließlich fand die letzte große Bürgerbefragung vor der Weltausstellung im Jahr 2000 statt – und ging dann doch knapp für die Ausrichtung der Expo 2000 aus.

Immerhin verdanken wir dieser Weltausstellung, dass die Pferdeturmkreuzung einen Tunnel bekam. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein ziemlich großer für Hannover. (Übrigens dürfte dieser Tunnel für Trottinettes ein äußerstgefährliches Pflaster sein, weshalb er gottlob für E-Scooter gesperrt ist. Aber das sind abwegige Gedanken.)

Schon deshalb wird es in Hannover nicht so bald heißen: Au Revoir, E-Scooter! Aber Hannover ist ja auch nicht Paris. Und das ist nicht nur in diesem Falle gut so.