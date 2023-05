﻿Lüttje Lage: Wie das so ist in einer Kneipe

Die Holztische sind dunkelbraun, die Decke vertäfelt, und auf der kleinen Speisekarte stehen Currywurst, Frikadellen und Bratkartoffeln. Ein Freund und ich hatten neulich große Lust auf eine alte Traditionskneipe. Jetzt sitzen wir hier und freuen uns wie Bolle über das blendend gezapfte Bier aus einfachen, großen Gläsern, über den Kneipentrubel und die Skatrunde am Nebentisch. Eine Zeitreise. Wandbilder und Gardinen hängen sicher seit Jahrzehnten, und der Wirt macht Striche auf dem Bierdeckel. Wie das eben so ist in einer Traditionskneipe.

Irgendwann setzt sich der Wirt zu uns, plaudert und gibt eine Runde Schnaps aus. Wir fühlen uns beseelt und warm ummantelt von einer Art Gastlichkeit, wie es sie nur noch selten gibt in der Stadt. Dann ist es Zeit, die Zeche zu zahlen – natürlich am Tresen. Wir zücken unsere EC-Karten.

„Was soll ich denn damit?“

Verständnislos schaut uns der Wirt an: „Was soll ich denn damit? So konnte man hier noch nie bezahlen.“ Uns wird schlagartig bewusst, dass das eben so ist in einer Traditionskneipe. Erfolglos kramen wir in unseren Portemonnaies nach Bargeld – unsere Zeche ist weit umfangreicher als die magere Ausbeute an Scheinen, die wir finden.

Das Ticken der alten Wanduhr

Zögernd fragt mein Freund: „Apple Pay geht wohl auch nicht ...?“ Der Wirt hält beim Gläserspülen inne, die Gespräche um uns herum verstummen – alles starrt uns an. Für einen Moment hört man nur das Ticken der alten Wanduhr.

„Ok, wir fahren mal zum Geldautomaten“, sage ich etwas peinlich berührt. Dort stellen wir fest: Wir haben nicht mitbekommen, dass die Automaten inzwischen um 23 Uhr abschalten. Mittellos kehren wir zum Tresen zurück. „Kein Problem“, sagt der Wirt. „Ihr könnt anschreiben.“ Wir sind gerettet. Wie das eben so ist in einer Traditionskneipe.

