﻿Der Veteran von Waterloo: Heimathistoriker erforscht geheimnisvolles Grabmal in Hannover

Live Heimspiel

Hannover 96 im Liveticker: Börner gegen Nürnberg in der Startelf, Nielsen auf der Bank

Der 30. Spieltag in der 2. Bundesliga: Hannover 96 ist am späten Sonnabend zu Hause gegen den 1. FC Nürnberg gefordert – und will nach dem Sieg in Bielefeld gegen Ex-Coach Dieter Hecking nachlegen. Aufstellungen, Tore, Ergebnis – alle Infos und den Ticker zum Spiel gibt es hier.