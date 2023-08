Ihme Hall in Linden

Vom 17. bis 20. August versammelt sich wieder die internationale Graffiti-Szene in Hannover: Zum sechsten Mal startet das Festival „Urban Nature“ an der Ihme Hall in Linden. Interessierte erwartet ein im wahrsten Wortsinn buntes Programm unter anderem mit Gästen aus Bristol, Leipzig und der Ukraine.

