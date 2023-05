﻿Riesiges Plakat: Greenpeace-Aktivisten verhüllen den Landtag

Kostenfrei bis 07:28 Uhr lesen

Großburgwedel

Das Landesprogramm Duo bietet Ehrenamtlichen eine Schulung in der Alltagsbegleitung von Senioren an. Einen Infoabend zum 30-stündigen Kurs gibt es in dieser Woche in der Seniorenbegegnungsstätte in Großburgwedel.