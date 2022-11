Kein Radweg: Erst 2020 war die Humboldtstraße in der Calenberger Neustadt wegen des Baus des Hochbahnsteigs eine Baustelle. Für Radfahrer wurden bei dieser Gelegenheit jedoch keine Verbesserungen umgesetzt.

Grüne und SPD im Stadtbezirk Hannover-Mitte fordern einen durchgehenden Radweg in der Humboldtstraße. Dafür sollen die Parkplätze am Straßenrand weichen. Auch in der benachbarten Goethestraße gäbe es Handlungsbedarf.

