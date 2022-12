﻿Millioneneinnahmen für die Stadtkasse? Grün-Rot fordert mehr Ordnungskräfte und Blitzer

Die Stadt Hannover soll in den kommenden Jahren deutlich härter gegen Parksünder vorgehen. Der Verkehrsaußendienst wird auf grün-roten Wunsch um 28 Stellen aufgestockt. Dadurch will die Ratskoalition nicht nur die Verkehrssicherheit erhöhen, sondern auch Mehreinnahmen in Millionenhöhe erzielen. Kritik kommt aus der Opposition.

Hannover. Deutlich mehr Falschparker und Temposünder soll die Stadt Hannover künftig erwischen als bisher. Die grün-rote Ratskoalition fordert die Verwaltung auf, den Verkehrsaußendienst um 28 Stellen aufzustocken sowie vier neue Blitzgeräte anzuschaffen. Grün-Rot will damit härter gegen Geh- und Radwegparker in dicht besiedelten Stadtteilen vorgehen und verspricht sich zusätzliche Bußgeldeinnahmen in Millionenhöhe. Die CDU wirft der Ratsmehrheit vor, mit knappem Parkraum Kasse machen zu wollen.

Die Wünsche der grün-roten-Koalition hat der Finanzausschuss kürzlich bereits beschlossen. Dass am Ende auch der Rat mehrheitlich zustimmt, gilt als sicher.

Mehr Kontrollen in den Stadtteilen

Mit dem zusätzlichen Personal sollen sich Verkehrskontrolleure nicht mehr nur auf die Innenstadt, sondern auf alle Stadtbezirke konzentrieren. „Wir haben aus den Bezirksräten viele Beschwerden über Falschparker in den Stadtteilen bekommen“, sagt Grünen-Finanzexperte Norbert Gast. Rad- und Gehwege seien oft zugeparkt, ebenso Abschnitte mit abgesenkten Bordsteinen, die eigentlich für Eltern mit Kinderwagen sowie mobilitätseingeschränkte Personen gedacht sind. „Es hieß dann aber vonseiten der Stadt, dass Personal für Kontrollen fehle“, sagt SPD-Finanzexperte Jens Menge. Daher habe man nun nachgebessert. Zwei Kontrolleure pro Stadtbezirk sollen künftig eingesetzt werden.

In erster Linie gehe es bei allen Maßnahmen um Verkehrssicherheit, betonen Grüne und SPD gleichermaßen. „Aber ein positiver Nebeneffekt ist, dass wir auch die Einnahmen steigern“, sagt Menge. Zusätzliche Erträge von 3,6 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren verspricht sich Grün-Rot von den verstärkten Parkkontrollen. Die vier neuen Blitzer sollen in 2023 und 2024 noch einmal insgesamt 3,4 Millionen Euro bescheren.

Verboten: Gegen das halbseitige Parken auf Gehwegen sollen die Kontrolleure stärker vorgehen. © Quelle: Rainer Dröse

Doppeltes Bußgeld für „vorsätzliche Verstöße“

Grün-Rot wünscht sich, dass Kontrollen nicht nur ausgeweitet, sondern auch verschärft werden. Sollte der Verkehrsaußendienst auf „vorsätzliche Verstöße“ aufmerksam werden, seien diese mit dem doppelten Ordnungsgeld zu ahnden, heißt es in dem Antrag der Ratsmehrheit. Unter einem „Vorsatz“ beim Falschparken versteht Grün-Rot etwa das unbefugte Parken auf einem Behindertenparkplatz und das Abstellen von Fahrzeugen auf Gehwegen. „Ein besonderes Augenmerk soll bei den Kontrollen auf die Schul-, Geh- und Radwegsicherheit gelegt werden“, heißt es im Antrag. Zudem sollen Fahrer von Hybridautos künftig ebenfalls Parkgebühren bezahlen, bisher sind sie davon ausgenommen.

CDU: Parkraum-Knappheit dient dem Abkassieren

Bei der Ratsopposition kommt die Wunschliste nicht gut an. Mit vielen neuen Knöllchen wolle Grün-Rot Haushaltslöcher stopfen, meinen CDU und FDP. „Letztlich wird die Parkraum-Knappheit in dicht besiedelten Stadtteilen dazu genutzt abzukassieren“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Zur Konsolidierung des städtischen Haushalts müsse man aber andere Schwerpunkte setzen, meint er. Die FDP ist der Ansicht, dass die Bußgeldeinnahmen nicht in der erwarteten Höhe ausfallen. „Das ist ein Wunschdenken von Grün-Rot“, meint FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.