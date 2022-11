﻿GVH Kundenzentrum in der Innenstadt ist jetzt eine Kinderschutzinsel

Wenn Kinder in der hannoverschen Innenstadt in eine Notfallsituation geraten, finden sie Hilfe im GVH Kundenzentrum. Dieses ist ab sofort eine sogenannte Kinderschutzinsel. Auch an vier weiteren Standorte bietet die Üstra Hilfe an.

Hannover. Das GVH Kundenzentrum an der Karmarschstraße ist jetzt eine Kinderschutzinsel. Zu erkennen ist das an einem Aufkleber am Eingang. Darauf zu sehen ist ein blaues Meer mit einer gelben Insel, darüber das Logo der Kinderschutzallianz mit dem Schriftzug „Kinderschutzinsel“. Das Schild signalisiert, dass Kinder hier Hilfe, Ansprechpartner und Unterstützung finden, wenn sie in eine Notsituation geraten. Auch am Verwaltungsgebäude der Üstra am Hohen Ufer und an den Betriebshöfen der Stadtbahnen in Glocksee, Döhren und Leinhausen klebt das Symbol der Kinderschutzinsel.

Immer mehr Geschäfte und Einrichtungen beteiligen sich an dem Projekt. In Niedersachsen gibt es laut der Kinderschutzallianz mehr als 125 Kinderschutzinseln, die Hälfte davon in Hannover und der Region. Die Allianz ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Verbänden und ist dem niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport untergeordnet.

Seit 2020 setzt sich die Kinderschutzallianz gegen die sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ein. Die Schutzinseln sollen jedoch allen Kindern in verschiedenen Notlagen helfen. Verliert ein Kind zum Beispiel die eigene Schülerfahrkarte und strandet so in der Innenstadt, kann das GVH Kundenzentrum als erste Anlaufstelle dienen. Dort und in allen anderen Kinderschutzinsel kümmern sich die Angestellten um das Kind und informieren gegebenenfalls Behörden oder die Eltern.

„Kindern ein sicheres Umfeld bieten“

Denise Hain, Arbeitsdirektorin und Vorstand für Betrieb und Personal der Üstra, hat gemeinsam mit Moritz Meyer von der Kinderschutzallianz den Aufkleber am GVH Kundenzentrum angebracht. „Wir wollen einen Teil dazu beitragen, Kindern ein sicheres Umfeld zu bieten“, sagt sie.

Laut Meyer ist es das Ziel der Kinderschutzallianz „Kinder in ihrem Handeln zu stärken.“ Aber auch Erwachsene seien auch Teil seiner Arbeit: „Es ist wichtig, Erwachsene für das Thema Zivilcourage im Berufsalltag zu sensibilisieren.“ Kindern in Not zu helfen sei weder aufwändig oder brauche eine spezielle Ausbildung. „Oft reicht schon gesunder Menschenverstand“, sagt Meyer.

Von Max Baumgart