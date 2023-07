﻿Gymnasium Limmer startet mit Ecuadoraustausch

Hannover-Limmer. Schüleraustausch – klassische bedeutet das meist Frankreich oder England oder auch schonmal Türkei oder Italien. Das Gymnasium Limmer hat sich jetzt für Schüleraustausche eine besondere Partnerschule ausgesucht: Sie liegt im Regenwald von Ecuador.

Der Kontakt war durch Patricia Gualinga, eine Menschrechtlerin aus Sarayaku, entstanden. Drei Schüler und Schülerinnen kamen mit ihren Lehrern für eine Woche nach Hannover. Im September steht nun der Gegenbesuch an.

Schulaustausch mit Ecuador: Limmer startet Projekt

Gestartet ist das Projekt eher durch einen Zufall. Menschrechtlerin Gualinga war 2018 in Hannover, um davon zu berichten, wie sie und andere gegen die Abholzung des Regenwaldes kämpfen. Damals war sie erstmals am Gymnasium Limmer. So entstand durch Gespräche mit der Spanischlehrerin Olga Diez der Kontakt mit der Schule in Sarayaku.

Für den Erstbesuch in Hannover waren die Schülerinnen und Schüler Schülerinnen und Schüler fast 24 Stunden unterwegs. Weil es der Premierenaustausch mit der Schule aus Ecuador war, waren nur drei Schüler und Schülerinnen und drei Lehrer daran beteiligt.

Spendenlauf in Limmer für Schule in Sarayaku

Bereits vor dem Austausch herrschte ein reger Kontakt zwischen den beiden Schulen. Briefe wurden geschrieben und Kunstprojekte gestaltet. 2020 kam es zu schweren Überschwemmungen in Sarayaku. Es sei eines der ersten Male gewesen, dass sie dort die Auswirkungen des Klimawandels gespürt hätten, erzählt die limmersche Spanischlehrerin Diez. Schnell stand die Entscheidung, dass sie einen Spendenlauf organisieren. Die Spenden sollten den Wiederaufbau der Schule in Ecuador finanzieren. Dabei kamen so viele Spenden zusammen, dass die Schule einen neuen Computerraum ausstatten konnte. „Es ist eine sehr spannende Erfahrung und wir sind froh, dass es so gut funktioniert“, erzählt Diez.

Alle zwei Jahre findet an der Schule ein Projekttag zum Thema Nachhaltigkeitsbildung statt. In diesem Jahr war ein Schwerpunkt die Abholzung des Regenwaldes. In elf Projekten haben die Achtklässler einen Vormittag lang erfahren, wie Schokolade hergestellt wird, was es für Energiequellen gibt, wie Soja angebaut wird oder was die Fast-Fashion-Industrie mit dem Klimawandel und der Rodung des Regenwaldes zu tun hat.

Gegenbesuch im September

Marieke ist aktuell in der elften Klasse und Teil des Austausches. Sie ist begeistert, dass die Kommunikation untereinander so gut funktioniert, und „manchmal muss man gar nicht so viel reden“, erzählt sie. Auch zwischenmenschlich sei der Austausch sehr fröhlich. Mit ihren Austauschschülern habe sie Brezeln gebacken, man hatte einen gemeinsamen Termin im Rathaus und ist durch Hannover spaziert. Marieke findet: „Im Austausch versteht man erst, wie wichtig es ist miteinander zu reden.“

Im September steht nun der Gegenbesuch in Ecuador an. Dort werden die hannoverschen Schülerinnen und Schüler für eine Woche in eine andere Kultur eintauchen. Bis dahin wird weiter Kontakt gehalten. Unterstützt wird das Projekt von der Bingo-Umweltstiftung und vom entwicklungspolitischen Austauschprogramm ENSA. Diese finanzieren einen großen Teil des Austausches.

