﻿Landes-Experten: Hannover hält Luft-Grenzwerte bereits 2023 ein – auch ohne Umweltzone

Das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, zuständig für Luftmessungen in Hannover, gibt in seinem neuesten Bericht zur Luftverschmutzung Entwarnung: Hannover hält alle Grenzwerte ein – auch ohne Umweltzone. Die Stadt Hannover will die Plakettenregelung aber erst 2024 abschaffen.

Hannover. In Hannover wird die Luft immer sauberer – auch ohne Umweltzone. Zu dieser Erkenntnis kommen die Experten des Gewerbeaufsichtsamtes Hildesheim, zuständig für Luftmessungen, in ihrem neuesten Bericht. In 2023 und 2024 könne „auch mit dem Wegfall der Umweltzone mit einer Einhaltung des Stickstoffdioxid-Grenzwertes gerechnet werden“, heißt es in dem Bericht. Die Stadt Hannover hatte kürzlich angekündigt, sich erst Anfang 2024 von der Plakettenregelung zu verabschieden.

Das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid wird vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. In den vergangenen Jahren lagen die Werte an vier städtischen Messpunkten deutlich unterhalb des EU-Grenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel. Lediglich in der viel befahrenen Friedrich-Ebert-Straße waren die Messwerte noch höher als erlaubt, aber auch das hat sich geändert.