﻿Stadt will neue Unterkunft für Obdachlose in Hainholz mieten

Die Stadt Hannover will in Hainholz einen Neubau zur Unterbringung von Obdachlosen mieten. Ein privater Investor baut das Heim mit 162 Plätzen. Die Bewohnerinnen und Bewohner bekommen Einzelzimmer mit Bad und einen eigenen Schlüssel.

Neubau geplant: Auf dem Gelände an der Sokelantstraße 19 will ein privater Investor das Obdachlosenheim errichten. Die Stadt mietet es dann für 15 Jahre.

Hainholz. In Hainholz entsteht eine neue Unterkunft für Obdachlose. Ein privater Bauherr errichtet das Gebäude, das die Stadt Hannover für 15 Jahre anmieten will. Den Beschluss dafür haben Ratsgremien inzwischen getroffen. „Das freut uns. Uns ist damit ein großer Schritt in der Unterbringung von Obdachlosen gelungen“, unterstreicht Pascal Tadjipour vom städtischen Bereich Wohnen und Leben.

Im Stadtbezirk Nord gab es dazu einige Fragen. Pascal Tadjipour, bei der Stadt zuständig für die Unterbringung von Obdachlosen und Geflüchteten, hat das Projekt deshalb jetzt im Bezirksrat Nord vorgestellt. Das geplante Haus bietet Platz für 162 Männer und Frauen, überwiegend in Einzelzimmern mit jeweils eigenem Bad.

Will im neuen Obdachlosenheim eine gute Betreuung sicherstellen: Alexander Koop, städtischer Fachbereichsleiter für Gesellschaftliche Teilhabe. © Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Die Bewohnerinnen und Bewohner erhalten einen eigenen Schlüssel für ihr Zimmer und damit Privatsphäre, berichtet Alexander Koop, Fachbereichsleiter Gesellschaftliche Teilhabe. Einige Räume sind auch für Paare geeignet.

Der Grundstückseigentümer wollte ursprünglich ein Boardinghouse errichten, ein einfaches Hotel für Handwerker auf Montage. Die Stadt konnte ihn überzeugen, seine Pläne zu ändern. „Wir haben einen großen Bedarf an guter Unterbringung und aktuell massive Probleme“, sagt Tadjipour. Der Wohnungsmarkt in Hannover sei sehr begrenzt.

Ein Betreuer auf 33 Bewohner

Bei dem neuen Wohnheim handelt es sich um eine Gemeinschaftsunterkunft, nicht um Notschlafplätze. Auf 33 Bewohnerinnen und Bewohner kommt jeweils eine Vollzeitstelle für Soziale Arbeit. „Unsere Erfahrung zeigt, dass das ausreicht, um den sozialen Frieden zu erhalten und Hilfestellung zu geben für den Weg aus der Obdachlosigkeit“, sagt Tadjipour.

Nachts sind Sicherheitsmitarbeiter im Einsatz. Sollte dann auch soziale Betreuung erforderlich sein, will die Stadt Personal umschichten. „Wenn die Qualität einer Unterkunft hoch ist, können die Menschen an ihren Problemen arbeiten.“

Zukunft noch unklar: Das Obdachlosenheim im Forst Mecklenheide an der Schulenburger Landstraße 335 ist stark sanierungsbedürftig. © Quelle: Tobias Wölki

Notwendig ist der Neubau in einem Gewerbegebiet an der Sokelantstraße 19 auch deshalb, weil andere Unterkünfte stark sanierungsbedürftig sind. Das Haus mit Gemeinschaftsräumen, Speisesälen und Büros soll im ersten Quartal 2024 bezugsfertig sein. Es dient dann als Ersatz für die marode Unterkunft an der Schulenburger Landstraße 355 im Forst Mecklenheide.

Ersatz für das Heim im Forst Mecklenheide

„Eine Sanierung im laufenden Betrieb ist dort nicht möglich“, sagt Tadjipour. Ob die Stadt das Gebäude überhaupt halten will, scheint aber unklar. Die Bewohnerinnen und Bewohner werden jedenfalls nach Hainholz ziehen.

„Die Größe der neuen Unterkunft ist nicht das, was man sich wünscht“, sagt SPD-Fraktionschef Sven Abend. Tatsächlich empfehlen Fachleute inzwischen möglichst kleine Einheiten oder direkt eine Unterbringung in angemieteten Wohnungen nach dem Konzept „Housing first“.

„Notsituation bei der Unterbringung“

Fachbereichsleiter Alexander Koop betont, dass die Stadt dies grundsätzlich auch anstrebt. „Wir haben aber eine akute Notsituation bei der Unterbringung von Obdachlosen und von Flüchtlingen.“ Für 8900 Menschen stellt die Stadt Unterkünfte, davon 1250 Obdachlose.

Bezirksratsfrau Edeltraut Geschke (SPD) kritisiert, dass andere Obdachlosenunterkünfte in der Nähe liegen und sieht eine überdurchschnittliche Konzentration in Hainholz. Unterstützung bekommt sie von Kirsten Köpke (FDP), die das Konzept der Unterkunft wie ein Großteil des Bezirksrats aber positiv bewertet.

„Wir streben eine gleichmäßige Verteilung im Stadtgebiet an. Aber wo sich Möglichkeiten bieten, greifen wir zu“, sagt Koop. Der Stadtbezirk Nord insgesamt sei nicht stärker betroffen als andere.