﻿Nach Brand an Gartenlaube in Hainholz: Polizei identifiziert den Toten

Feuer in Kleingartenkolonie: Die Feuerwehr hat in Hainholz eine leblose Person gefunden.

Am Dienstag brannte eine Laube in der Kleingartenkolonie Hainholz in Hannover. Im Zuge der Löscharbeiten entdeckten Feuerwehrleute darin eine leblose Person. Nun konnte die Leiche identifiziert werden. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern hingegen weiter an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket