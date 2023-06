﻿Regionale Investoren tun Hannovers Immobilienmarkt gut

Hannover-Hainholz. Das Immobiliengeschäft ist ein zähes und kostspieliges. Ganze Stadtquartiere zu entwickeln ist für die meisten Privatleute und auch für kleine Immobilienunternehmen oft nicht leistbar. Einer Stadtgesellschaft aber tut es gut, wenn sie bei solchen Projekten nicht auf international agierende Fonds zurückgreifen muss, sondern lokale Player hat.

Hainholz: Ein Stadtteil blüht auf

Der Ortseingang von Hainholz aus nördlicher Richtung ist architektonisch nicht von Schönheit geprägt. Flache Gewerbebauten reihen sich an der Schulenburger Landstraße aneinander. Alles wirkt unsortiert und eben eher zweckmäßig.

Seit zwei Jahren aber ist mit dem Hainbase-Studentenhochhaus ein echter Blickfang gewachsen. Zusammen mit dem runden Möbelhausturm auf der gegenüberliegenden Seite der Schulenburger Landstraße bildet er ein regelrechtes Stadt-Tor, das den neuen Ortseingang rahmt.

Sanierung bald abgeschlossen

Es ist ein verheißungsvoller Eingang – denn auch dahinter hat sich einiges verändert. Die Stadtverwaltung hat mit ihren jahrelangen Sanierungsbemühungen viel dafür getan, in dem lange Zeit von Armut, Wahlmüdigkeit und sozialen Problemen geprägten Stadtteil Kontrapunkte zu setzen. Naturbad, der Platz am Kulturtreff, die Kunstaktionen mit Prof. Sigfried Neuenhausen: All das hat dem Viertel Würde gegeben, die wichtig ist, damit ein Stadtteil nicht abgleitet.

Das von Immobilienentwickler Steffen Dreßler geschaffene Quartier mit revitalisertem Marienbau, Hainbase und jetzt auch den Wohnhäusern ist ein Beleg dafür, dass kommunale Investitionen sich mit privatem Engagement gut verschränken können. Eine Stadt darf sich glücklich schätzen, wenn gemeinsames Engagement auf diese Weise Früchte trägt.

