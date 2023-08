Die Feuerwehr Hannover ist am Samstagnachmittag an die Haltenhoffstraße ausgerückt. Dort brennt es im Keller eines Hauses nahe des Klinikums. Niemand wurde verletzt. Die Straße wurde gesperrt. Bahnen und Busse konnten die Haltestelle nicht anfahren.

Hannover. Feuerwehreinsatz beim Klinikum Nordstadt: In einem Gebäude nahe des Krankenhauses hat es am Samstagnachmittag, 19. August, im Keller gebrannt. Bei dem Brand kam nach Angaben der Feuerwehr niemand zu schaden, auch auf das Klinikum hat das Feuer keine Auswirkungen. Dafür wurde am Nachmittag gegen 16 Uhr die Haltenhoffstraße gesperrt. Bahn und Busse können die Haltestelle Haltenhoffstraße während des Einsatzes bis etwa 18 Uhr nicht anfahren.