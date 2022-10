﻿Handwerk: Wieder mehr Lehrstellen besetzt, aber immer noch zu wenig

Die Ausbildung Heranwachsender hat während der Corona-Pandemie gelitten. Nun meldet das Handwerk für die Region Hannover einen Zuwachs an neu abgeschlossenen Lehrverträgen. Doch das reicht nicht an das frühere Niveau heran, darum wird eine bessere Zuwanderungspolitik gefordert. Sechs Ausbildungsberufe waren besonders gefragt.

Hannover. Die Situation in Sachen Ausbildung im Handwerk hat sich leicht entspannt, allerdings nur im Vorjahresvergleich. Insgesamt fehlen der Branche laut der Handwerkskammer (HWK) Hannover noch immer Nachwuchskräfte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis Ende September gab es laut HWK-Sprecherin Nina Lemmerz-Sickert in der Region Hannover 1722 neu abgeschlossene Verträge, 2,2 Prozent mehr als vergangenes Jahr. In der Stadt Hannover, ohnehin der dominierende Ort für die Handwerksausbildung in der Region, zählte die Kammer 1179 abgeschlossene Verträge, und damit 6,41 Prozent mehr als im Vorjahr.

Besonders gefragte Berufe

Die Berufe, die Zulauf zu verzeichnen hatten, sind Gebäudereiniger, Hochbaufacharbeiter, Hörakustiker, Mechatroniker Kältetechnik und Zahntechniker. Ungefähr auf Vorjahresniveau ist die Lehrstellenbilanz bei den Maurern, Metallbauern und Tischlern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr sind die aktuellen Zahlen laut Lemmerz-Sickert „entgegen der grundsätzlich positiv zu bewertenden Entwicklung rückläufig“: So gab es 2019 in der Region Hannover noch 1880 neue Ausbildungsverträge, womit dieses Jahr also 8,4 Prozent darunter liegt. In der Stadt Hannover heißt das: Hier gibt es gegenüber den 1267 Verträgen aus dem Vor-Corona-Jahr ein Minus von 7,5 Prozent.

Besser, aber immer noch zu wenig

„Die positive Entwicklung der Ausbildungszahlen darf über folgende Aspekte nicht hinwegtäuschen: Zum einen entscheiden sich grundlegend zu wenige junge Menschen für eine duale Ausbildung im Handwerk. Zum anderen wird die Rezession womöglich auch im Handwerk ihre Spuren hinterlassen mit der Folge, dass die Zahl an Ausbildungsbetrieben und damit entsprechend auch Ausbildungsplätzen sinken könnte.“

Einfachere Zuwanderung gefordert

Die Handwerkskammer Hannover fordert von der Politik daher auch eine Zuwanderungspolitik, die es zeitnah potenziell möglich macht, mehr Lehrstellen im Handwerk zu besetzen, da dies mit dem vorhandenen Potenzial nicht möglich sei und wegen des demografischen Wandels immer weniger junge Menschen hierzulande leben.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu gehört aus Handwerkssicht auch, dass die Anforderungen an einwanderungswillige Menschen so gestaltet werden, dass es weniger Hürden und Hemmnisse gibt und dass etwa im Herkunftsland absolvierte Ausbildungen einfacher und schneller anerkannt werden.

Noch gibt es Startchancen

Im Handwerk können für das aktuelle Ausbildungsjahr Verträge noch bis Ende Oktober 2022 abgeschlossen werden. Daher gibt es noch Chancen für Ausbildungsplatzsuchende und ist in den Zahlen potenziell noch ein wenig Bewegung.

Aktuell listet die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer 125 Angebote in der Region Hannover, Starttermin ist überwiegend August 2023.

Von Ralph Hübner