﻿Hannover hat ein neues Gastropaar

Sie kennen sich schon länger, gefunkt hat es erst vor Kurzem: Elli Wehrmann (36) und Thomas Immenroth (45) aus Hannover sind verliebt. Wir haben die Turteltauben in seinem Restaurant „Mon Bonheur“ in der List getroffen.

Hannover. Es hat ein bisschen was von Romanze, wie man sie aus Filmen kennt. Er klingelt an ihrer Tür. Sie öffnet im Bademantel, die Haare triefend nass, bittet ihn herein. Der Rest ist Geschichte. Eine schöne Liebesgeschichte, die sich bei Elli Wehrmann (36) und Thomas Immenroth (45) genau so zugetragen hat.