﻿Döner für einen Cent: „Haus des Döners“ lockt zur Eröffnung mit Marketingaktion

Hannover. Die Schlange, die sich in Richtung des Hauptbahnhofs bildete, war auch für diejenigen, die im Vorfeld nichts davon mitbekommen hatten, ein Hinweis, dass hier eine besondere Aktion läuft. Auslöser für den Menschenandrang war die Eröffnung der neuen „Haus des Döners“-Filiale in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade. Mit einem verlockenden Angebot, das zum Konzept der Kette gehört und sich auch schon andernorts bewährt hat, zog das Geschäft Scharen von Kunden an: einen Döner gab es für einen Cent.

Wie die Storemanagerin Anna Binar erklärte, handelt es sich um den ersten Ableger von „Haus des Döners“ in Niedersachsen, der Schwerpunkt des Unternehmens liege bisher in Nordrhein-Westfalen. Außerdem verfüge der Laden in der Landeshauptstadt mit einem Roboter, der die Mitarbeiter bei der Zubereitung unterstütze, über eine weitere Besonderheit, die es in den anderen Filialen noch nicht gebe.

Davon wollten viele einen Bissen abhaben: Zur Eröffnung des neuen Geschäfts erfreuten sich die Döner großer Beliebtheit. © Quelle: Alisha Battenfeld

Über den großen Andrang freute sich Binar. Man habe Zutaten für etwa 2000 Portionen besorgt, darunter 240 Kilogramm Fleisch. Binar ist für sämtliche Franchisenehmer des Unternehmens zuständig und kümmert sich sowohl um die Einhaltung der Hygienestandards als auch um die Qualität der Speisen in den Filialen.

Opening mit Partystimmung

Den Erfolg des Marketingkonzeptes sah sie durch die hohe Nachfrage bestätigt. Der Geschäftsstart wurde als großes Event inszeniert, ganz im Stil der für die Kette namensgebenden Serie „Haus des Geldes“ – inklusive Masken sowie verkleideten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch wurde für einige Stunden eine DJ engagiert, die mit ihrer Musik für Partystimmung sorgen sollte. So zog die Eröffnung auch die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Dazu gehörten etwa Lena und Ines, die von einem Freund von der Aktion erfahren und sich daraufhin spontan für einen Besuch beim „Haus des Döners“ entschieden hatten.

