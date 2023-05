﻿Lieber Bürgergeld als Lieferband? Das meinen HAZ-Leserinnen und -Leser

Leser Alfred Bredthauer: „Jede Arbeit hat einen Sinn“

Zum Artikel „Ich würde lieber Bürgergeld beziehen, als mich ans Lieferband zu stellen“ vom 27. April:

Ich habe viel Sympathie für die Einstellung von Frau Gehrke, unterstütze Überlegungen zum Beispiel zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt wohl nichts Befriedigenderes und Schöneres, als Sinn und Erfüllung in dem zu finden, was man tut. Ich glaube, dass jede Arbeit einen Sinn hat, sonst würde es sie ja nicht geben. Und niemand braucht sich der Arbeit zu schämen, die er macht. Die Mitarbeiterin am Lieferband war möglicherweise nicht auf einem Selbstverwirklichungstrip, aber sie hatte wahrscheinlich auch keine andere Wahl, weil sie keine Reichtümer geerbt, im Lotto gewonnen oder Anspruch auf Transferleistungen vom Staat hatte. Geld für Arbeit ist das Prinzip, das bei solchen Einstellungen oft ausgeblendet wird. Das Bürgergeld oder andere Sozialleistungen werden durch Steuern und Sozialabgaben finanziert, die der Staat von Menschen, die Lohn oder Gehalt für ihre Arbeit beziehen, einfordert und die von ihm umverteilt werden. Wenn jemand eine gute Idee hat, wie wir das anders machen können – sehr gern. Ich bin dabei. Alfred Bredthauer, Stadthagen

Leser Wolfgang Riedel: „An Unverfrorenheit nicht zu überbieten“

Was erdreistet sich Frau Gehrke, Millionen von Menschen zu entwürdigen, die bei ihrer Arbeit nicht nach dem Sinn fragen, sondern diese als Voraussetzung zur Sicherung ihrer Existenz ansehen. Im Übrigen schaffen sie die Grundlage dafür, das sich Frau Gehrke und Co. in die mit Segen ausgestattete Hängematte unseres Sozialsystems legen können. Ihre Einstellung ist an Unverfrorenheit und Arroganz nicht mehr zu überbieten. Wolfgang Riedel, Barsinghausen

Generationengespräch: Edelgard Wollny (84) und Saskia Gehrke (27) reden im HAZ-Interview über Unterschiede in der Einstellung zur Arbeit. © Quelle: Laura Ebeling

Leserin Carola Schmidt: „Dies ist wenig sozial gedacht“

Ich bin nicht prinzipiell gegen ein Bürgergeld. Aber wer von Geld lebt, das die Gesellschaft ihm zur Verfügung stellt, sollte schon um der Selbstachtung willen der Gesellschaft nach seinen Kräften etwas zurückgeben. Ich frage mich bei solchen Aussagen immer, wer die Dienstleistungen erbringen oder die Waren produzieren soll, die jemand nutzt, der diese Einstellung hat. Er oder sie baut offensichtlich darauf, dass andere es tun. Ich halte das für wenig sozial gedacht. Da werden andere ausgenutzt, die sich diese Einstellung nicht leisten können. Denn genug Freiwillige für diese Arbeiten werden sich kaum finden, wenn diese Einstellung alle haben. Dies dürfte auch gelten, wenn sich die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Bereichen signifikant ändern, was wünschenswert ist. Dann würden diese Waren oder Dienstleistungen zu einem großen Teil jedenfalls auch deutlich teurer. Und Arbeitszeiten in der Pflege, der Sicherheit und anderen Bereichen lassen sich nun mal auch nicht nach Belieben auf 9 bis 17 Uhr oder weniger ändern. Wie soll die Gesellschaft dann funktionieren? Carola Schmidt, Hannover

Leser Erich Renz: „Es kann nur verteilt werden, was erwirtschaftet wurde“

Nach meinem Verständnis dient Bürgergeld als materielle Absicherung, Schutz vor Not. Heutzutage wird es offenbar aber als eine Alternative zu einer ungeliebten Tätigkeit angesehen. Bei einer nicht erfüllenden Tätigkeit hat man sich früher weitergebildet und um einen besseren Job bemüht. Und heute: Bemüht man sich, das Abitur zu erlangen, um dann entweder einen erfüllenden Job zu ergreifen oder Bürgergeld zu beziehen? Es werden dringend Fachkräfte gebraucht, die mithelfen beim Umbau der Energieerzeugung. Es werden dringend Leute gesucht, die mit ihren Kenntnissen helfen, unsere Welt zu retten. Kann eine Fortbildung, Umschulung und Tätigkeit in diese Berufe nicht sinnstiftend sein? Die oft gescholtenen Alten wären diesen Weg gegangen.

Ich kann zwar verstehen, dass man fürchtet, „dass es so etwas wie Rente für mich nicht mehr geben wird.“ In jedem Fall kann nur das verteilt werden, was auch erwirtschaftet wurde. Wenn mehrere Menschen nur Teilzeit arbeiten, fallen eben auch weniger Abgaben an den Staat ab. Es kann dann also weniger verteilt werden. Teilzeitbeschäftigung nachgehen und sich gleichzeitig um die Rente sorgen, das betrachte ich als besondere Logik. Ernst Renz, Hannover

Leserin Uta O’Connor: „Alle können ihren Beitrag leisten“

Respekt, Frau Wollny, beeindruckende Lebensleistung und ein wunderbares Beispiel für alle anderen Fleißigen mit so einer Haltung. Frau Gehrke ist hoffentlich ein Einzelfall. Die junge Generation in so einem schlechten Licht dastehen zu lassen, finde ich skandalös. Sie sollte wissen, wie viele junge Leute jeden Tag hart arbeiten, ihre Pflicht mehr als erfüllen, fleißig sind ohne Ende, unter anderem auch, damit die nachfolgenden Generationen faire Chancen bekommen. Ich danke allen Menschen, die nicht nur an sich selber denken. Wir alle können unseren Beitrag leisten, wenn wir das wollen. Uta O’Connor, Hannover

Neuer Anstrich: Zum Jahresbeginn 2023 wurden die umstrittenen Hartz-IV-Leistungen in Bürgergeld umgewandelt. © Quelle: Heike Lyding

Leser Arne Meineke: „So etwas nenne ich schmarotzen“

Als Teil einer sozialen Gemeinschaft sehe ich es als Selbstverständlichkeit, denen zu helfen, die in Not geraten sind. Als hart arbeitender Steuerzahler empfinde ich die Meinung von Frau Gehrke aber als Schlag ins Gesicht. Während die Gesellschaft mühsam versucht, die unverschuldet in Not Geratenen vor Diskreditierung zu schützen, und sogar versucht zu leugnen, dass es auch Mitmenschen gibt, die sich im sozialen Netz ausruhen, spricht Frau Gehrke diesbezüglich Klartext: Sie hat keine Lust, Schuld an allem ist die Gesellschaft, es hat alles keinen Sinn und überhaupt ... Daher lieber Bürgergeld als Arbeit. Mit Verlaub: So etwas nenne ich schmarotzen! Es kann kaum unsozialer sein, als sich ohne Not von einer Gemeinschaft aushalten zu lassen, ohne einen eigenen Beitrag zu leisten, obwohl man es könnte.

Anstatt zu jammern, empfehle ich, mal in die Hände zu spucken; es sind nicht immer „die anderen“ verantwortlich. Wenn Frau Gehrke die Perspektiven fehlen, dann darf sie gerne auch aktiv daran arbeiten, solche zu gestalten. Weder Hartz IV noch Bürgergeld brandmarken einen Empfänger negativ, beide Begriffe beschreiben nur die Hilfe der Gemeinschaft für in Not geratene Menschen. Schlecht fühlen muss sich ein Empfänger nur dann, wenn er diese Leistungen unberechtigt in Anspruch nimmt. Wenn sich Frau Gehrke Sorgen um ihre Rente macht, soll sie arbeiten, Geld verdienen und dieses nutzen, um neben der gesetzlichen Rente private Vorsorge zu treffen. Das geht – wie vieles andere auch! Frau Wollny, Sie haben meinen tiefsten Respekt! Arne Meineke, Hannover